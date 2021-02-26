〈美股早盤〉債息漲勢暫歇 科技股回溫領那指漲逾1%

主要通膨指標出現溫和跡象，稍微緩解投資人對於利率攀升的擔憂。美股周五 (26 日) 漲跌不一，道瓊工業指數開盤小跌 11 點或 0.05％，科技股回彈，領那斯達克指數漲 1.1％，標普 500 指數漲 0.4％，費半漲 1.5%。

美債殖利率和主要指數齊走低，美元自數周低點反彈。隨著交易員不斷設定經濟增長與通膨預期，債市在很大程度上影響了本周的股市走向，那指周四創下 10 月底以來最大單日跌幅。

科技股本周幾乎創下數月以來最糟表現，歷經數日拋售後，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟(MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 周五開盤均漲逾 1%。

經濟數據方面，在受到現金紓困支票後，美國 1 月個人收入創下 9 個月以來最大增幅，月增 10%。個人支出月增 2.4%，遠高於修訂後前值的 - 0.4%。

Fed 偏好的通膨指標核心 PCE 月增 0.3%，略高於預期的 0.2% 並持平前值，年增 1.5%，優於預期的 1.3% 和前值 1.4%。

個人收入急劇增加後，投資人持續關注 1.9 兆美元紓困案進展。眾議院預計周五 (26 日) 稍晚通過拜登提出的 1.9 兆美元的刺激計畫，並在 3 月 14 日以前送交拜登簽署。

截至台北時間周五 (26 日)22 時許：

道瓊指數下跌 16.32 點或 - 0.05%，暫報 31385.69 點

那斯達克上漲 142.47 點或 - 1.09%，暫報 13261.91 點

標普 500 指數上漲 16.84 點或 0.44%，暫報 3846.18 點

費半上漲 45.92 點或 1.53%，暫報 3045.08 點

台積電 ADR 下跌 0.36% 至每股 125.55 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.463%

紐約輕原油下跌 1.39% 至每桶 62.65 美元

布蘭特原油下跌 1.27% 至每桶 66.03 美元

黃金下跌 0.88% 至每盎司 1759.70 美元

美元指數上漲 0.46% 至 90.55 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Salesforce(CRM-US) 早盤下跌 1.12％，至 228.50 美元。

Salesforce 公布 2021 年會計年度 Q4 財報，營收年增 20% 至 58.2 億美元，調整後 EPS 報 1.04 美元，均優於分析師預期。不過，其下一會計年度 EPS 略低於分析師預期。

Beyond Meat(BYND-US) 早盤上漲 10.69％，至 159.11 美元。

Beyond Meat 周四宣布與麥當勞 (McDonald’s Corp.) 及百勝集團 (Yum! Brands Inc.) 達成合作協議，成為麥當勞試賣素食漢堡的首要供應商，以及為百勝集團旗下肯德基 (KFC)、必勝客 (Pizza Hut) 及 Taco Bell 生產植物性蛋白產品。

Foot Locker(FL-US) 早盤下跌 8.08％，至 48.47 美元。

Foot Locker 公布 2020 會計年度 Q4EPS(non-GAAP) 報 1.55 美元，遠優於市場預期，但營收低於預期，且同店銷售意外下滑。

每日關鍵經濟數據：

美國 1 月個人支出月增率報 2.4％，前值 - 0.2%

美國 1 月 PCE 指數年增率報 1.5％，前值 1.3%

上圖為個人收入月增率，下圖為個人支出月增率 (圖：Zerohedge)

美國 1 月核心 PCE 年增率報 1.5％，預期 1.3%，前值自 1.5% 下調至 1.4%

台北時間晚間 22:45 將公布美國 2 月芝加哥 PMI，預期 61.0，前值 63.8

台北時間晚間 23:30 將公布美國 2 月密大消費者信心終值，預期 76.2，前值 76.2

華爾街分析：

貝萊德 (BlackRock) 歐洲、中東與非洲 ETF 與指數投資策略主管 Wei Li 認為，基本面是穩健的，尤其在疫苗推出後更是如此，一旦殖利率穩定下來，風險資產仍將表現良好。

香港道富環球投資 (State Street Global) 亞太地區宏觀策略負責人 Dwyfor Evans 表示，近幾週發生的是，市場不得不對聯準會的升息預期重新定價。

他認為，債券殖利率回升將對企業貸款和抵押利率產生連鎖效應，這也是股價承壓的原因之一，因為殖利率上升將對實體經濟產生一定影響，企業獲利可能因此放緩。

Rand Merchant Bank 策略師 Nema Ramkhelawan-Bhana 表示，若美債殖利率穩定在當前水平，市場將恢復平靜。她認為，市場對於央行過快撤回經濟支持的擔憂情緒已過度反應。