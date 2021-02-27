GameStop事件始作俑者？資安公司估上萬機器人帳戶大肆炒作

GameStop(GME-US)、AMC(AMC-US)等「迷因股」(meme stocks)近來翻漲，再度引發市場關注。有分析指出，社群平台上約由成千上萬個機器人 (bot) 為這波炒作的始作俑者，且背後可能受到海外組織支持。

網路安全公司 PiiQ Media 透過「Hold the Line」及 GameStop 股票代號「GME」等關鍵字，對推特 (TWTR-US)、臉書 (FB-US)、Instagram 及 Youtube 等平台內容進行分析。

結果發現，在 1 月 28 日至 2 月 18 日期間，上述社群軟體的 GameStop 相關貼文，每天都有出現非常類似且明顯的人為模式，根據該公司的真實性評分系統，PiiQ 預估有成千上萬的機器人帳戶大肆炒作 GameStop 等迷因股和狗狗幣 (Dogecoin)。

雖然沒有對 Reddit 數據進行分析，但 PiiQ 共同創辦人兼技術長 Aaron Barr 預期會在 Reddit 上看到類似的人為活動模式。

在爆發 GameStop、AMC 爆發軋空狂潮後，目前美國證券交易委員會 (SEC) 已著手調查相關交易，尋找是否存在任何人為操作，或不正當影響市場的行為。

Reddit 執行長 Steve Huffman 本月出席眾議院聽證會時表示，經過分析後，發生在 WallStreetBets 上的軋空大戰並未涉及任何聊天機器人或海外代理活動。