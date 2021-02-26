美民主黨時薪調漲政策碰壁！1.9兆美元紓困案進度恐砍掉重來

參議員周四 (25 日) 裁定，在和解程序下，民主黨不得將調漲時薪的政策納入 1.9 兆美元的紓困計畫中，意味著若民主黨欲通過調薪政策，恐須面對共和黨的反對聲浪。

據 CNBC 周四 (25 日) 報導，無黨派參議員 Elizabeth MacDonough 裁定，立法者不能將時薪調漲政策納入預算案。

如此一來，民主黨原先計劃藉由和解程序一併通過大規模紓困案以及調漲時薪，恐將碰釘子，如今需採傳統兩黨表決方式才得以通過。這也意味著，參議院可能將通過與眾議院不同版本的紓困案，該紓困方案還必須再次經過批准。

美國總統拜登、參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 與參議院預算委員會主席桑德斯 (Bernie Sanders) 周四紛紛出面表示，對該結果感到失望。舒默除身不會放棄調高最低時薪的計劃，聲稱這是美國人民應得的權益。

不過，多位共和黨議員也質疑，此政策是否會妨礙美國部分地區小型企業的生存，共和黨認為，最低時薪應提高至 10 美元即可，還須限制企業僱用無證移民。

最低時薪調漲政策計劃將於 2025 年之前，將聯邦最低薪資由 7.25 美元提高到 15 美元，美國國會預算辦公室 (CBO) 本月估計，此政策將使多達 2700 萬人加薪，90 萬人得以脫離貧困，不過將減少 140 萬個工作機會。