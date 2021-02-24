〈紐約匯市〉鮑爾證詞一度打壓美元 DXY尾盤回升四日來首見

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二 (23 日) 在國會作證表示將容忍較高通膨，不急於升息，一度抑制美元，但尾盤回升，為四日來首見。英國公布解封時間表，英鎊逼近三年新高。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤回升，紐約尾盤小漲 0.11% 至 90.141，一度因鮑爾證詞從盤中高點回軟。DXY 周二盤中最低曾跌至 89.941，是 1 月 13 日以來最低。

鮑爾向參議院銀行委員會表示，Fed 將保持寬鬆不變，專注幫助民眾重返工作崗位，他說：「經濟距離實現就業和通膨目標還有一段迢迢長路要走，可能需要一段時間才能實現進一步的實質進展。」

鮑爾去年曾說，Fed 願意容忍通膨升超過目標一段時間，以讓平均通膨水準達到 2%。

隨著美國國會即將通過拜登政府 1.9 兆美元刺激計畫，通膨疑慮也日益升高。鮑爾周二的證詞雖然沒有緩解通膨升溫的疑慮，但強調繼續支撐經濟。

Action Economics 全球貨幣分析部門執行董事 Ronald Simpson 說：「美元接下來的走向還沒有定論，雖然目前看來，由於疫苗接種將在未來幾周加速執行，對美國經濟加速復甦的希望可能抵銷通膨疑慮。」

投資人押注英國疫苗接種進度有助英國在未來幾個月重啟經濟，英鎊兌美元尾盤升值 0.33%，盤中最高升抵 1.411 美元。

歐元兌美元貶值 0.07% 至 1.215 美元。歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德表示正在密切關注近期歐洲公債殖利率上揚。

主要貨幣中，日圓開年至今表現最差。日圓尾盤貶值 0.2% 至 105.27 日圓。

比特幣周二盤中劇烈震盪，截稿前報 48117.52 美元，24 小時內下跌 12.5%，盤中最低跌抵 44964.49 美元。

截至周三 (24 日) 台灣時間約 6:00 價格：