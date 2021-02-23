葉倫批評比特幣低效率、高投機

美國財政部長葉倫週一 (22 日) 重申，比特幣是高度投機、低效率的資產。

自葉倫就任美國財政部長以來，葉倫就表示，財政部將密切關注比特幣，暗示美國政府可能會出台更多監管措施。上週葉倫表示，比特幣是高度投機資產，波動性很高，任何監管行動都必須與保護投資者有關。

美國財政部長葉倫週一發出警告，比特幣對投資者和公眾都構成了危險。葉倫稱：「比特幣是一種高度投機的資產，人們應該注意，比特幣價格可能會非常不穩定，擔心投資者可能遭受的潛在損失。」

葉倫提到：「我不認為比特幣將被廣泛用作交易機制，某種程度上，我擔心比特幣通常會用於非法融資，這是一種非常低效的交易方式，處理這些交易所消耗的能量驚人。」

比特幣一年的耗電量是 110.5 億千瓦時，每年產生高達 3695 萬噸的二氧化碳，比特幣運行所需的能源，比紐西蘭和比利時的全國總用電還高。

儘管存在這些擔憂，葉倫也承認，太多美國人沒有便捷的支付系統，數位貨幣將繼續存在，數位美元可能是個好主意。

聯準會 (Fed) 已討論了使用新數位貨幣，以及有望在未來幾年推出的支付系統的可能性。

葉倫提到：「與 Venmo 或 Paypal 很像，數位美元及相關支付系統將提供更快、更安全、更便宜的貨幣兌換方式，尤其是對沒有銀行帳戶等類似身份的人來說。」