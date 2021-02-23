台灣出口今年續旺？中華徵信所：轉型面臨三大問題

台灣出口額去 (2020) 年開低走高、創下歷史新高，今年 1 月也延續動能續締新猷，經濟部統計處樂觀預測今年出口金額還會再創新高，不過在台灣樂觀看待出口暢旺的同時，CRIF 中華徵信所則由長期角度探討台灣出口轉型面臨出口結構往中間產品靠攏等三大關鍵問題。

2020 年台灣出口貿易在疫情干擾下呈現開低走高，不僅出口成長率達 4.9%，甚至不可思議的創下出口金額歷史新高。出口亮麗不外乎三個原因，包括疫情控制得宜、全球搶攻 5G 通訊商機台灣供應鏈因而受惠，以及美、中兩大國互槓下加速兩國供應鏈「去中化」及「去美化」，反而形成集中訂單在台灣的情況。

因此，台灣出口動能持續旺到今年，甚至經濟部統計處樂觀預測今年出口金額還會再創新高至 3575 億美元，今年第 1 季和第 2 季的出口成長在去年同期基期偏低情況下，可望分別成長 5.8% 及 10.18%，全年出口成長可達 4.59%。

不過，CRIF 中華徵信所卻認為，台灣出口轉型面臨三大關鍵問題，分別是出口結構往中間產品靠攏、出口產品集中性偏向電子業獨大、出口過度倚賴中國大陸。

問題一：台灣出口結構問題

CRIF 中華徵信所指出，由近 20 年台灣出口貿易結構來看，中間產品出口占比不僅一直居於 65% 以上的最關鍵地位，而且占比越來越高。2002 年台灣中間產品的出口占比為 66%，並逐漸遞增到 2008 年的 79%，近 10 年來則沒有太大變化，2020 年中間產品的占比仍高達 77.1% 之多。

但相對資本財在 2002 年的出口占比就只有 16.9%，並且逐年下降至 2009 年的 10.6%，2020 年占比也只有 13.4%。至於消費品的出口占比 2002 年為 16.9%，並呈現逐年快速下滑，2020 年出口占比竟只剩下 8.9%，出口占比較 2002 年幾近腰斬。

CRIF 中華徵信所進一步表示，很明顯的台灣出口貿易結構，在近 20 年呈現的是出口占比不斷往中間產品靠攏，導致資本財與消費品的出口占比持續下降。

CRIF 中華徵信所說明，這雖然突顯台灣產業代工和產業分工的特性，但更顯示台灣在出口轉型上無法突破中間產品的出口路線，導致資本財和消費品的出口占比大幅下降，也就是出口轉型基本上是失敗的。同時由於出口金額的持續成長，掩蓋了出口結構嚴重失衡的情況，就更分散了對出口結構失衡的關注力道。

問題二：出口產品集中性問題

CRIF 中華徵信所表示，2002 年電子零組件加上資通訊產品合計出口占比已達 40.21%，成為我國出口主力產品。但當年基本金屬及其製品出口占比也達 9.26%，紡織品出口占比 8.96%，機械占比 8.52%，橡膠塑膠占比 6.51%，電機產品出口 5.76%，出口占比低於 5% 的只有運輸工具 (3.59%)、化學品 (3.56%)、光學產品 (2.55%)、礦產品 (1.71%)，整體產品出口占比結構還算均衡。

不過到了 2020 年僅電子零組件出口占比就暴增到 39.27%，資通與視聽產品出口占比雖大幅下降到 14.24%，但兩者合計出口占比已經逾半高達 53.51%，形成電子業出口獨大情況，電子零組件及資通視聽產品的出口興衰幾乎決定當年出口成長與否。

CRIF 中華徵信所表示，出口產品的集中性也相對擠壓其他產業的發展，使得台灣整體產業發展均衡因此受到破壞。例如台灣一直要往上發展機械產業，但是 2020 年機械產品的出口比重卻只占 6.34%，反而較 2002 年下降 2.18 個百分點；光學器材的出口金額較 2010 年高點的 211 億美元衰退了 44.11%，出口占比也較 2010 年的 7.59% 下滑了 4.18 個百分點。除了電子零組件產品，其他出口產業都沒有亮點。由此看來台灣產業的不均衡發展其實由來已久，但是沒有找解決之道。

問題三：出口過度倚賴中國大陸

CRIF 中華徵信所表示，雖然台灣希望減少對中國大陸的倚賴，但是實際上兩岸經貿的黏著度一直很高，2002 年台灣中國大陸 (含香港) 的出口占比就已達 32.3%，並且一路扶搖直上。而且在 2018 美中貿易戰之後也沒有因而降低，甚至在新冠肺炎疫情後，2020 年台灣對中國大陸出口比重還創下 43.9% 的歷史新高。

儘管 2020 年來自美國的出口訂單占 29.6%，高於來自中國大陸訂單的 26.5%，但是實際反映在出口占比上對中國大陸出口占比卻遠超過美國的 14.6%。CRIF 中華徵信所指出，關鍵就在於美國訂單的最終出貨地點很多是在中國大陸，也就是間接出口至中國大陸的訂單比比皆是。

若進一步比較 2020 年電子產品主要包括：IC 設計、晶圓代工、晶片通路、印刷電路板、記憶體、被動元件等的出口訂單 1614 億美元，來自中國大陸的訂單就高達 635 億美元，遠高於來自美國訂單的 470 億美元，同樣可以看出電子零組件的出口訂單也是以中國大陸為主，而不是想像中的美國。這也就顯示，台灣想要和中國大陸在經貿關係上脫鈎，現階段是非常困難實現的事。