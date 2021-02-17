國發會看好出口、投資消費續旺 今年經濟成長率可望超越4%

國發會今 (17) 日發布 2021 年經濟情勢展望，經濟發展處處長吳明蕙表示，隨著疫苗施打，全球商業活動可望重回復甦之路，加上全球供應鏈重組、政府持續引導民間資金投入實體建設下，今年台灣出口、投資、消費三駕馬車可望一齊發力，帶動經濟穩健成長，估今年經濟成長率可望超越 4%。

國發會指出，國際機構 IMF、IHS Markit、OECD 等預期，隨著疫苗廣泛施打，今年下半年全球經濟逐步復甦，商業活動可望爆發性成長，全球供應鏈則將持續重組，可望為台灣經濟成長挹注新動能，政府也持續超前部署，強化產業在全球關鍵地位。

根據行政院主計總處預測，台灣今年經濟成長率為 3.83%，成長動能可望優於多數經濟體。

國發會進一步指出，受惠全球經貿逐漸改善、科技應用需求暢旺、台商回流投資落實，加上國內疫情控制得宜，今年出口、投資、消費可望續旺，揮別疫情陰霾。

國內方面，國發會表示，將持續推動國內產業升級，並引導民間資金投入實體投資，包含推動六大核心戰略產業，打造高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展等四大中心，也鼓勵保險資金投入產業、公建或社福，同時擴大創業天使投資方案額度、建立國家級融資保證機制。