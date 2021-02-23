後疫情時代 悠遊付科技靠六招滿地開花

電子支付已經成為現代潮流，但真得是萬能嗎？未必如此！也會有凸槌的時候，當遇到網路斷線，或者手機不小心遺失了，電子支付恐將無用武之地。也因此，悠遊卡董事長陳亭如認為，實體悠遊卡與電子錢包悠遊付的「一卡一付」完美搭檔，才能讓無現金生活親民化，而且從實體到數位，統統都能搞定，一手即可掌握多元支付。

悠遊卡結合悠遊付 打造無現金時代

台灣人很喜歡用現金交易，尤其是銀髮族、菜籃族，因為現金交易是一種親切感，舉例來說，到市場買菜 105 元，小販可能就少收 5 元，陳亭如笑稱，區區省下 5 元是一種人情味無價的體現，這是電子支付無法取代的功能。

悠遊卡董事長陳亭如。(圖: 業者提供)

不過，一場新冠疫情卻是撼動了許多現金鐵粉，開始體驗無現金的生活。 以振興券為例，全台領取實體券比重高達 93%，僅 7% 綁定信用卡、行動支付或電子票證等數位振興券，反觀台北市，40 幾萬張有效敬老卡中，就有 20 幾萬張綁定振興三倍券，比例高達 4 成以上，因為敬老卡綁定三倍券加碼 1 千元回饋，讓銀髮族趨之若鶩，也帶動了他們刷卡消費的習慣，過往銀髮族只懂得利用敬老卡搭車，如今卻愛上刷卡消費，讓某位超商高層主管直呼，「這張卡太厲害了，我媽媽永遠拿現金去超商買東西，怎麼勸都勸不聽，這次就用悠遊卡拼命花振興券」。

「台北市老人家打敗了全國數位振興券的比例」，陳亭如認為，這就是疫情之下的轉機，可以借力使力，藉此機會跟民眾溝通支付方式，即使是很難數位化的銀髮族群，也可以逐漸邁向數位支付的生活模式。

受到疫情衝擊，觀光客及機場捷運載客量均大幅銳減，難免會影響到悠遊卡發卡量及使用情況，不過，去年三月疫情期間，悠遊卡公司全新推出電子錢包「悠遊付」，降低了疫情的影響。陳亭如指出，「悠遊付」是以電子支付為主的經濟模式，在疫情的推波助瀾之下，開啟了零接觸商機，帶動了「悠遊付」的成長，因為透過手機可以加值悠遊卡、搭車、購物，可以享受無現金支付帶來的防疫生活。

陳亭如補充說明，「悠遊付」並非是取代悠遊卡，而是兩者相輔相成，讓數位支付生活更能無縫接軌，舉例來說，疫情嚴峻時期，不用出門，便可使用「悠遊付」繳費，又如跨年網路塞爆了，無法順利使用行動支付進行計程車費付款，便可以用悠遊卡取代。此外，悠遊卡還能夠透過「悠遊付」加值，兩者串連更緊密，也解決了現金加值問題。

六大功能 一卡一付可望成為數位支付的國民品牌

台灣電子票證市場中，使用悠遊卡消費之比重高達 75%，每年有 2400 萬張活躍卡數，比台灣人口數還多，即使每人手握兩張悠遊卡，普及率也是很驚人。所以，悠遊卡已經變成國人最信任的工具，堪稱是票證市場中的國民品牌，如今，悠遊付的出現，將持續挾著交通行為分析、政策平台合作的競爭優勢，並透過打造旅程經濟與體驗，期望跟悠遊卡同樣受到國人信賴，成為數位支付的國民品牌。

陳亭如表示，悠遊卡策略講求商業與公共政策服務的平衡，服務市場、市民、市政、市政府。展望未來，「一卡一付」將透過六大功能，為民眾打造最輕鬆的無現金便利生活圈，成為市民的錢包及生活的錢包，變成生活歷程很重要的工具，舉例來說，學生時代沒有信用卡，可以透過悠遊付加值及理財；生小孩後，可以透過悠遊付申請相關補助、繳學費；又如買房晉升有巢族，則可利用悠遊付繳納相關稅費 。

功能一：大眾運輸捷運全都通

「在台灣有哪一個電子支付工具，可以上線就能跨運具（交通工具）使用」，陳亭如表示，悠遊付最大的功能是 Android 系統具 NFC 功能的手機，可以直接用感應的方式，搭乘雙北捷運、雙北公車、Youbike 及淡海輕軌，且適用轉乘、常客、1280 定期票等優惠功能，用手機順利感應就能通行無阻。且敬老卡享有的 480 點點數折抵，搭計程車一趟就可折抵 50 元，對於疫情期間接受接觸有著明顯的幫助，因此讓計程車及 YouBike 使用點數都有上升。

功能二：結合政策及在地優惠

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悠遊付不僅是支付概念，還扮演著「收」的功能，讓電子錢包的功能更為健全，因此，悠遊卡公司今年與台北市政府開始試辦托育補助及早療補助，首創用收的概念提供優惠，凡用悠遊付領取這些補助款，首筆補助金額回饋 10% 悠遊付儲值金，單筆最高回饋 300 元。未來預計進一步與相關商家洽談合作，提供母嬰產品的優惠，同時悠遊付領取補助的範疇，也會慢慢擴及到其他類型。此外，未來也會將悠遊付跟在地店家結合，讓敬老卡付福利沒有區域性限制，也可藉機回饋地方福利。

功能三：平價及高端消費通吃 服務更完整

悠遊付是電子支付服務，民眾可以連結銀行帳戶儲值，透過掃描店家 QR Code 支付現金，店家可以申請收款 QR Code，在實體店面或電商網站上，讓消費者掃描 QR Code 支付費用。另外，綁定銀行帳戶後，可以將帳戶內的錢轉給親朋好友，無論是吃飯分帳，或是年節包紅包，都能透過悠遊付快速完成。

除了小商家、小餐廳，悠遊付也規畫走高單價及時尚族群，因為悠遊卡是人生各歷程的重要支付工具，「小朋友會長大，品牌也要跟著長大」，陳亭如說，由於目前多數民眾仍習慣使用悠遊卡做小額支付，未來悠遊付希望與高端餐廳、時尚做結合，擴大使用範圍。

功能四：跟金融結合 投資理財越早開始越好

「電子支付是金融產品的第一步」，陳亭如表示，理財是紀律的問題，要把動力引導出來，年輕人習慣享樂不會想到理財跟金融有關，透過悠遊付鼓勵年輕人盡早瞭解金融商品，讓金融更生活化，電子支付可以當作理財的支付工具。

舉例台北市推出 1280 元月票，根據調查顯示，2019 年使用 1280 月票的民眾平均搭乘費用為 2200 元，等於使用 1280 月票無形中省了近千元，可以將交通省下來的錢拿去投資理財。因此，未來會跟銀行業者合作進行理財觀念的宣導。

功能五：打造有趣的體驗平台

回饋已經是殺紅眼的市場，陳亭如希望，一卡一付不是強調回饋，而是能夠結合生活及趣味性，提供更無價的東西，舉例來說，去年底悠遊付高人氣的拉霸遊戲，消費一次就能拉霸一次，最大獎項是「整周不用付」，得獎者前一周的消費，不管金額多少，都由悠遊卡公司買單。

此種開放式獎金方式，比起傳統固定獎金，有趣也刺激，因此，吸引許多民眾玩遊戲。陳亭如比喻，「整周不用付」比起送 1000 元，給予客戶感受不同，就像送 200 元的紅酒，跟 200 元的水一樣。所以，客戶經營講求尊榮感，不在於錢，而是體驗與用心的問題，如何讓客戶感受到送的東西特別，才是誠意。

功能六：悠遊付結合旅程經濟 省更大

期盼在疫情過後，每次出門都是一趟美好的旅程，透過悠遊付讓旅程中所有消費者所需要的服務，以及在地商家能夠提供的選擇，皆能透過一卡、一付，也就是悠遊卡與悠遊付這個智慧服務的介面來做串接。

陳亭如提到，旅程經濟結合交通跟消費，達到目的地需求很重要，除了鼓勵大家多運用交通工具，也是支持在地「愛店」不因疫情影響倒閉，例如消費者訂飲料，透過悠遊付下訂付款，若自行搭乘交通工具前往取用，多送一杯飲料的優惠。除此之外，還要結合定位服務，滿足消費者需求，舉例來說，常常逛童裝的人，車子停到百貨公司停車場，便會傳送兒童相關樓層的活動訊息給消費者，可讓他們感受到貼心。

目前國內電子支付市場中，悠遊付會員數排名第五，透過新產品及服務讓市場信賴，期許明年有機會到排名第三名。接下來陳亭如希望做「旅程服務」，也就是拿悠遊付的交通優勢跟商家合作，藉由卡片實名綁定，有機會進一步認識顧客消費行為，延伸更多商機。

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