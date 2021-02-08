〈進出口統計〉拉貨效應發威 元月出口寫三大亮點

農曆春節拉貨效應發威下，財政部今 (8) 日公布今年 1 月進出口統計，單月出口值達 342.7 億美元，統計處處蔡美娜指出，1 月出口寫下三大亮點，包括出口值創歷年單月最高、連續 6 個月出口值突破 300 億美元，同時單月年增率達 36.8%，創 10 年來最大增幅。

蔡美娜說，1 月出口繳出亮眼成績單主要有三大原因，包括：一、受惠於 5G、遠距與宅經濟商機持續升溫，帶動車用、電子與面板需求回升；二、原油與原物料需求回升，客戶回補庫存，三、部分客戶因應春節拉貨，帶動單月出口值突破 300 億美元，且逐漸成為新常態。

在主要出口貨類部分，蔡美娜說，1 月除了工作天數較去年增加外，隨著市場對晶片需求熱度超乎預期，加上傳產貨類與原物料成本拉抬，帶動單月出口值較去年同期大增 36.8%。

主要出口貨類中，電子零組件單月出口值 132.9 億美元，不僅創歷年單月新高，且較去年同期大幅增加 47.5%； 資通訊設備單月出口值 45.8 億美元、較去年同期 42.9%。

蔡美娜說，1 月出口增幅最大貨類為光學器材，單月出口值達 12.69 億美元、較去年同期大增 53.5%，創下 2010 年 8 月以來最大增幅，主要來自於宅經濟帶動電視與 IT 產品需求持續增加，進而拉抬面板需求與價格表現。

傳產貨類中，塑橡膠與其製品出口值 23.2 億美元，較去年同期 51.1%，基本金屬與其製品出口值 26.4 億美元、年增幅 27.2%，機械出口值 22.2 億美元、年增 26.9%。

至於礦產品部分，單月出口值 5.8 億美元，仍較去年同期減少 36.5%，包括柴油、航空用燃油分別較去年同期減少 48.3%、59.1%；另外，汽油出口也較去年同期 32.3%。

蔡美娜指出，由於去年農曆年落在 1 月，因此如將 1 月出口作季節性調整，單月出口仍有 18.6% 的年增幅，如以 1 月 22 日作為基準日，單月出口也較去年增加 20.4%。

展望後市，蔡美娜說，2 月受基期墊高、工作天數下滑影響，預期出口值勢將較 1 月縮減，但預估仍有 3%~8% 的年增幅。