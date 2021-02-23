〈美股盤後〉美新冠死亡數破50萬 特斯拉崩近9% 那指費半遭雙殺

週一 (22 日) 美國新冠死亡數突破 50 萬人，美債殖利率攀升以及通膨率上升的前景引發了估值擔憂，大型科技股、晶片股慘遭拋售潮，那指、費半重跌逾 2.4%。

政經消息方面，由於美國民主黨急於在 3 月 14 日截止日前延長主要失業計劃，美國眾議院預算委員會週一以 19 票贊成、16 票反對，通過 1.9 兆美元的刺激計畫，為本周晚些時候眾議院可能通過該法案奠定基礎。

美國財政部長葉倫週一表態，她願意考慮提高資本利得稅率，來支應拜登政府的基礎建設計畫。葉倫還重申，比特幣是高度投機、低效率的資產，她支持美國推出數位美元。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 11.15 億例，死亡數突破 246 萬例，美國累計確診超過 2814 萬例，累計死亡數超過 50 萬。

美國新冠感染率和死亡數呈下滑趨勢，一些科學家預測群體免疫即將來臨。

免疫專家和美國白宮首席防疫顧問福奇告誡美國民主切勿自滿，危機尚未過去。美國食品藥物管理局 (FDA) 稱，針對新變體的疫苗不需要大型臨床試驗，

英國感染數佔全球第四，僅次美國、印度和巴西。目前英國有超過 1770 萬民眾已接種第一批新冠疫苗，首相強生周一宣布逐步解封計畫。

週一 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 27.37 點，或 0.09%，收 31,521.69 點。

標普 500 指數下跌 30.21 點，或 0.77%，收 3,876.50 點。

那斯達克指數下跌 341.42 點，或 2.46%，收 13,533.05 點。

費城半導體指數下跌 121.45 點，或 3.77%，收 3,102.01 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收黑，能源、金融和房地產板塊領漲，資訊科技、非必需消費品、公用事業板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王同步下跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.98%；臉書 (FB-US) 跌 0.47%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.65%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.13%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.68%。

道瓊成分股漲跌互見。迪士尼 (DIS-US) 上漲 4.42%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 3.88%；Nike (NKE-US) 下跌 3.77%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.46%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.22%。

費半成分股一片哀悽。應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.54%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.78%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.82%；AMD (AMD-US) 下跌 4.70%。英特爾 (INTC-US) 下跌 3.65%；美光 (MU-US) 大跌 5.15%。

台股 ADR 集體收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.26%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.45%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.53%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.58%。

個股消息

Gartner 周一 (22 日) 發布最新報告指出，iPhone 12 系列幫助蘋果在去年第 4 季創下雙位數成長，擊敗三星與小米，2016 年第 4 季以來首度稱冠，蘋果 (AAPL-US) 週一下滑 2.98% 至每股 126.00 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 8.55% 至每股 714.50 美元，自 11 月 16 日以來首次跌破其 50 天移動均線。該公司已經停止接受最便宜的 Y 型車的訂單，且並未透露原因。特斯拉 CEO 馬斯克上週稱比特幣價格過高後，比特幣週一一度下滑逾 10%。

皇家加勒比海郵輪 (RCL-US) 稱，未來日期的預訂量與新冠疫情前的結果相近，並且平均售價要高於疫情前，促使該公司股價上漲 9.33% 至每股 86.23 美元。

GameStop 軋空之亂的散戶方幕後推手 Keith Gill 上週表示，他又購買 GameStop 的 50,000 股股票，GameStop 上漲 13.08% 至每股 46.00 美元。

《巴倫周刊》上週末專題報導，甲骨文 (ORCL-US) 可能成為 Adobe、Autodesk 和 Microsoft 之後的下一個長期轉型的科技公司，甲骨文週一上漲 5.43% 至每股 64.45 美元，創下了近一年來的最佳表現。

經濟數據

芝加哥 Fed 1 月全國活動指數報 0.66，前值自 0.52 下調至 0.41

華爾街分析

StockCharts.com 首席市場策略師 David Keller 說，幾乎沒有新資金流入市場。就好像每個人都買進了，到了某個時候，買家已經力盡枯竭，市場往往會下跌一些。

Ally investment 首席投資策略師 Lindsey Bell 表示，投資者對美債殖利率升得如此之快感到有點緊張，而且這是短期內非常迅速的動作。華爾街正在努力應對從通膨的角度來看這意味著什麼？正因為如此，現在市場上出現了一些恐慌。

美債殖利率的上升及隨之而來的通膨擔憂，可能會迫使聯準會過早收回政策支持，華爾街將密切關注聯準會主席鮑爾本週二開始連日赴國會參、眾兩院作證的情況。