〈美股早盤〉美債殖利率接近1年高位 道瓊跌近200點 那指費半均跌超1%

美債殖利率續揚引發投資人對於股市修正的擔憂，美股主要指數周一 (21 日) 全數低開，道瓊工業指數跌近 200 點或 0.6%，那斯達克指數跌 1.4％，標普 500 指數跌 0.8％，費半跌 1.5%。

周一開盤之際，10 年期美債殖利率暫報 1.35%，創近 1 年新高。投資人對於經濟將於今年稍晚反彈的預期，導致美債近期遭到拋售，債券殖利率上升削弱投資人對於風險資產，尤其是科技股的需求。

蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、臉書 (FB-US)、Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix(NFLX-US) 及特斯拉 (TSLA-US) 均下跌。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將於周二 (23 日) 前往國會進行半年度的政策報告，除了經濟前景之外，市場還將關注 Fed 對於美債殖利率上升什麼時候會經濟復甦構成風險的看法。

針對紓困案進展，美國政府官員透露，拜登將對新一輪紓困計畫進行更動，讓那些因為規模更小或因少數族群經營而無法自前幾輪紓困計畫獲得援助的企業，能夠在新一輪紓困計畫中取得援助貸款。

大宗商品部分，WTI 原油上漲 2.3%，至每桶 60.60 美元，布蘭特原油截稿前上漲 1.75％，至每桶 64.01 美元。高盛 (Goldman Sachs) 認為，在需求復甦快於預期的情況下，布蘭特原油價格將在今年 Q2 達到每桶 70 美元，Q3 達到每桶 75 美元。

截至台北時間周一 (22 日)22 時許：

道瓊指數下跌 197.82 點或 - 0.63%，暫報 31296.50 點

那斯達克下跌 194.14 點或 - 1.40%，暫報 13680.14 點

標普 500 指數上漲 31.24 點或 - 0.80%，暫報 3875.47 點

費半上漲 48.14 點或 - 1.49%，暫報 3175.33 點

台積電 ADR 下跌 1.76% 至每股 134.26 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.350%

紐約輕原油上漲 2.30% 至每桶 60.60 美元

布蘭特原油上漲 1.75% 至每桶 64.01 美元

黃金上漲 1.06% 至每盎司 1796.30 美元

美元指數下跌 0.19% 至 90.19 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤下跌 2.72％，至 211.56 美元。

在美國聯合航空一架波音 777 客機出現引擎故障，並發生機殼掉落事故後。美國聯邦航空總署 (FAA) 下令聯合航空對同樣使用普惠引擎的其他客機進行檢查，波音也建議各家航空公司，在檢查完成以前暫停使用波音 777 客機。

固鉑輪胎 (CTB-US) 早盤上漲 19.79％，至 52.43 美元。

輪胎大廠固特異 (Goodyear) 周一同意以每股 41.75 美元、總計 28 億美元價格收購固鉑輪胎，預計交易將在今年下半年完成。根據交易協議，固特異股東將擁有合併後公司的 84% 股份，剩餘股份則屬固鉑股東。

Dish Networks(DISH-US) 早盤下跌 0.21％，至 33.60 美元。

電信營運商 Dish Networks 公布第 4 季每股淨利報 1.24 美元，遠高於市場普遍預期的 75 美分，營收年增 41% 至 45.6 億美元，同樣高於市場預期。不過，該公司的付費電視訂閱數減少了 13.3 萬，減幅高於預期。

每日關鍵經濟數據：

芝加哥 Fed 1 月全國活動指數報 0.66，前值自 0.52 下調至 0.41

(圖：芝加哥 Fed)

華爾街分析：

本周稍早，野村證券 (Nomura Securities) 分析師表示，若 10 年期美債殖利率升至 1.5％以上，可能導致股票跌 8%。

Baird 股市部門副總裁 Patrick Spencer 則認為，相較於科技股，10 年期美債殖利率必須提高到約 4％或以上，對投資人來說才會更有吸引力。

Spencer 認為，拜登的 1.9 兆美元紓困案將加速今年稍晚的經濟復甦，同時為市場增添更多動能。