供應不及復甦需求 高盛上調油價預期 目標價看75美元

據高盛集團 (Goldman Sachs Group) 的報告顯示，隨著全球能源需求的復甦超過 OPEC + 的供應和伊朗等因素的影響下，油價的反彈將比先前預期的更早且漲幅更高。

報告中指出，石油消費量有望在 7 月底回升至疫情前的水平，而主要產油商的產量可能仍然對油價的上漲高度缺乏適應性，高盛因此將布蘭特原油期貨價格上調每桶 10 美元，預估下一季油價將升至每桶 70 美元，並在隨後的季度中升至每桶 75 美元。

布蘭特原油期貨價格 走勢 (圖片：ICE)

在沙烏地阿拉伯單方面減產以及需求前景改善的推動下，石油價格反彈至疫情的水平。包括 Damien Courvalin 等高盛分析師指出，到了今年春季，供應缺口預期將會擴大，因為 OPEC + 的油產量可能將跟不上高於預期的需求復甦。

金融服務公司 Axi 首席全球市場策略師 Stephen Innes 表示，在 2021 年，疫苗的推出、政府刺激政策以及美元的疲軟，有助於復甦的前景，儘管變種病毒對於疫苗的有效性可能帶來打擊。

能源諮詢公司 Wood Mackenzie 先前表示，受惠於新冠肺炎疫苗分發速度加快，和經濟前景的改善，預計 2021 年全球石油需求將達到每日 9,670 萬桶，較去年每日高出 630 萬桶，成長將近 7%。

Wood Mackenzie 副總裁 Ann-Louise Kittle 表示：「全球石油需求的復甦步伐和力度，將取決於新冠肺炎疫苗的接種和全球經濟復甦的步伐。」