〈美股盤前要聞〉美公債殖利率續升 美股期貨下跌

財政刺激政策期待及通膨預期走揚，推升美國十年公債殖利率上周升至一年來高點。美股期貨週一 (22 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.57%，標普 500 期貨跌 0.76%，那斯達克 100 期貨下跌 1.35.%。

1. 中國喊話拜登政府 重啟美中對話平台

中國周一 (22 日) 敦促拜登政府，能透過取消關稅及制裁等方式「積累善意」，進而重啟這兩個最大經濟體之間的對話平台。

中國外交部長王毅周一在「對話合作，管控分歧—推動中美關係重回正軌」論壇上致辭，他呼籲雙方應重新開放被美國前總統川普切斷的對話平台，擯棄前任政府的部分政策。

拜登並且在上周五對歐洲盟友表示，「我們必須為與中國的長期戰略競爭做準備」。

財政部長葉倫 (Janet Yellen) 上周表示，川普時代關稅的任何變化，將取決於中國對貿易協定的遵守情況。

2. 拜登批准 德州進入重大災難狀態

據《彭博社》報導，美國總統拜登 (Joe Biden) 週六 (20 日) 批准德州進入重大災難狀態，因德州正在經歷史上最強的暴雪天候。

德州的暴風雪天災，已使得 2 成煉油廠生產停擺，市場估計大型煉油廠將持續 2 至 3 週的停工，而除了寒流破壞煉油設備外，德州水電供應恢復緩慢也是一大隱憂，此困境恐導致德州墨西哥灣沿岸煉油廠停擺期間拉長。

另外，車用晶片大廠恩智浦 (NXPI-US)、英飛凌以及記憶體大廠三星奧斯汀的廠房皆停電無法生產，加劇晶片缺貨荒的情況。

暴雪天候也對汽車製造廠也造成了嚴重破壞，福特 (F-US)、通用、豐田等車廠紛紛宣布關閉多處廠房。此外，日系車廠豐田和日產也遭受波及，豐田的德州廠周五將停工，密西西比州和阿拉巴馬州廠將於周四調整輪班班次，日產汽車在田納西州和密西西比州的工廠也將暫時停工。

3. 多家航空公司停飛波音 777 飛機

美國聯合航空 (UAL-US) 的一架波音 (BA-US)777 客機，20 日從美國科羅拉多州的丹佛起飛後，由於引擎故障的關係立即折返，該客機原本要飛往夏威夷的檀香山。也由於這起事故的關係，美國聯合航空以及日本兩家最大的航空公司日本航空 (9201-JP) 及全日空 (9202-JP) 等，也都停飛搭載同型引擎的 777 客機。

發生問題的引擎是由美國飛機引擎大廠普惠公司 (Pratt & Whitney) 所製造，型號為 PW4000。

受到這次問題影響，美國聯邦航空總署 (FAA) 也下達指示，要求搭載同型引擎的 777 客機都必須加強檢查。

4. 印度法院同意亞馬遜請求 中止信實集團與 FRL 交易

據《彭博》報導，印度最高法院已經同意亞馬遜 (AZMN-US) 的請求，中止 Future Retail(FRL) 將其零售業務以 34 億美元，出售給信實集團 (Reliance Industries) 的交易。

亞馬遜與 Future 的合作關係正逐步疏遠，去年，亞馬遜收購了 Future 旗下一家未上市公司 49% 的股份，交易價值超過 1 億美元。亞馬遜在提交給法庭的文件中表示，作為此次交易的一部分，雙方協議明定，Future Retail 不能將其零售資產賣給任何在限制名單上的人士，包括信實集團老闆 Mukesh Ambani 的集團。

5. 特斯拉從比特幣帳面上已賺逾 10 億美元 超過全年售車利潤

比特幣近日強漲，Wedbush Securities 估計，特斯拉 (TSLA-US) 上個月在比特幣上的投資，帳面獲利已經超過 10 億元，超過 2020 年全年出售電動汽車的利潤。

特斯拉先前宣布，已在比特幣上投資 15 億美元，並促成比特幣隨即暴漲，至 4.4 萬美元上方，而特斯拉的持幣成本，平均價格在 3.5 萬美元左右。

分析師 Dan Ives 及其團隊認為，由於績效良好，其他上市公司可能效仿特斯拉的投機多元化策略。