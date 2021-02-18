〈富邦證牛年投資術〉漲多後操作風險增 善用定時定額、定價低接趨勢股

台股在金牛年開紅盤日飆漲超過 500 點一口氣站穩萬六關卡後，富邦證券今 (18) 日指出，股價的波動幅度開始變大，而操作風險也變高，不過，在多頭市場中，修正整理對中長期發展是好事，建議投資人建構進可攻退可守的投資策略，透過定時定額或定價低接鎖定產業趨勢明顯向上的成長股、或具備穩定獲利和股息的價值股。

富邦證指出，據世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 數據顯示，由於 5G 普及，半導體和感測器的需求高漲、遠距商機，加上汽車電子化也增加汽車半導體的需求，今年半導體市場規模將增長 8.4% 至 4694 億美元，創歷史新高，而明年更將進一步成長至 4813 億美元。

富邦證認為，這波 5G 應用將不再只是手機，而是加速各式智慧終端，包括家電家居設備、智慧穿戴設備及數位辦公設備的成長，而台灣在台積電 (2330-TW) 領軍下，已建構完整的半導體供應鏈，預計整體半導體產值成長率將高於全球半導體市場的成長率。

展望今年，除了科技成長股外，富邦證提醒投資人，價值型股票如金融股、傳產龍頭股，也可作為投資配置上的一環；價值型股票因股價波動性相對較小，但具備穩定的配息能力，透過長期持有，可達到較固定收益金融產品為佳的投資報酬。

富邦證建議投資人依自身的投資習性，將資金分配在成長股和價值型股票，建構一個進可攻、退可守的投資組合，而在操作策略上，由於股價短線累積的漲幅和乖離已高，不宜急於在高檔一次押注大量資金，可採定價分批或是以定期定額方式進行投資。