〈金管會新春展望〉2021年代表色「灰黃」 黃天牧：金牛年將更輝煌

金管會今 (18) 日舉辦新春記者會，主委黃天牧表示，今年全球代表色是極致灰和亮麗黃，今天現場布置也以「灰黃」作為色調，象徵穩定和樂觀，希望新的一年在穩定基礎下謀求發展契機，迎向更輝煌的金牛年。

黃天牧記者會一開始先率領各局處首長拜年，所有首長皆戴上統一的黃色口罩，他致詞時表示，今天現場的色調跟以往有些不同，特別選用極致灰 (Ultimate Gray)、亮麗黃 (Illuminating) 兩種顏色，這是聞名全球的 Pantone 彩通公司選出的 2021 年代表色。

黃天牧進一步指出，極致灰代表務實與穩定，亮麗黃代表溫暖與樂觀，兩者連手傳達堅韌與希望的正向態度。而其上任以來一直強調「金融穩定」與「金融發展」並重，極致灰和亮麗黃的色彩組合正可以代表金管會「穩定」與「發展」的施政目標。

黃天牧表示，金融是信心的行業，因此金融監理最重要的就是維持金融穩定，有穩固的基礎才能促進金融發展。他也引用《莊子逍遙遊》中所提到的「水之積也不厚，則其負大舟也無力。風之積也不厚，則其負大翼也無力。」，來代表金融市場要累積眾人的智慧、經驗及信任，才能在穩固的基礎上進一步發展。

黃天牧表示，去年金管會提出六大興利及資本市場藍圖等政策，展望今年，將循序推動落實各項策略，希望新的一年在穩定基礎下謀求發展契機，就像「灰黃」兩色，迎向更輝煌的金牛年。