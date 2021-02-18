盤前財經大事搶先讀2021年02月18日

今日操盤前瞻

美國 Fed 一月利率會議紀要

歐元區一月 CPI

股臨會：仁新

巴菲特、先鋒集團兩大股東減持 蘋果股價跌破上升趨勢線

蘋果公司 (AAPL-US) 兩大股東揭露近期減少持股後，其股價周三 (17 日) 跌抵一個月低點，並在過程中貫穿 50 日均線和上升趨勢線這兩個關鍵支撐。閱讀全文...

南韓證交所要查！現代談判蘋果 Apple Car 疑涉內線交易

《路透社》週三 (17 日) 報導，南韓證交所下週可能開始審查，現代汽車 (Hyudai) 高層是否透過合作蘋果 Apple Car 消息進行內線交易。閱讀全文...

半導體族群補漲 台股牛年開紅盤狂犇漲 559 點 收 16362 點改寫新高

過年期間，國際股市表現強勁，帶動台股牛年開紅盤噴漲逾 500 點，台積電、聯電昨 (17) 日展開補漲走勢，半導體族群表現亮眼，日月光投控、聯詠、環球晶等全數亮燈漲停，終場加權指數上漲 559.89 點或 3.54%，收在 16362.29 點，盤中最高達 16406.78 點，雙雙改寫歷史新高，成交值也衝上 4131.77 億元。閱讀全文...

和碩與印度 Tamil Nadu 邦完成簽署 MOU 印度廠估招募 1.4 萬名員工

代工大廠和碩 (4938-TW) 印度布局加速，根據印度媒體報導，和碩與 Tata Electronics 等其他廠商，在當地時間周二 (16 日) 已與泰米爾納德邦 (Tamil Nadu) 政府完成簽署 MOU(合作備忘錄)，確定首座印度廠將設在清奈近郊 Mahindra World City 經濟特區，並預計招募 1.4 萬名員工，用於組裝蘋果 (AAPL-US) 手機。閱讀全文...

晶片荒雪上加霜 德州大雪英飛凌、恩智浦、三星生產受阻

受到德州大雪影響，車用晶片大廠恩智浦、英飛凌以及記憶體大廠三星奧斯汀的廠房皆停電無法生產，加劇晶片缺貨荒的情況。閱讀全文...

電信三雄 1 月自結出爐 台灣大每股賺 0.31 元 排名第二

電信三雄 1 月自結全數出爐，台灣大 (3045-TW) 儘管受惠旗下電商平台 MOMO 春節買氣成長，稅後純益月增逾 1 倍，每股純益 0.31 元，不過仍輸給中華電的 0.4 元，勝過遠傳 0.18 元。閱讀全文...

中鋼 1 月稅前盈餘 36 億元 月增 3 成 每股税前賺 0.23 元

中鋼 (2002-TW) 昨 (17) 日公告 1 月稅前盈餘 36.1 億元，月增 30.4%、較去年同期虧轉盈，每股稅前盈餘約 0.23 元，中鋼指出，目前第一季樂觀，第二季雖然還沒開始接單，但從下游客戶接單狀況來看，需求會比第一季好。閱讀全文...