〈台股盤前要聞〉牛年開紅盤萬里無雲、冬季風暴掀油價漲勢 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有七大重點，春節休市期間台積電與聯電 ADR 狂飆，金牛年開紅盤漲勢可期；冬季風暴席捲美國，帶動國際油價上漲；崇越手握大單，今年營收將首度跨越 400 億元。以下是今 (17) 日必看重要財經新聞。

〈台股風向球〉半導體 + 營收創高股領漲 牛年開局萬里無雲

台股農曆年節休市期間，美股穩居高檔震盪格局，法人指出，國際局勢穩健發展，國內疫情也控制得宜，加上台積電和聯電 ADR 在台股休市期間大漲，牛年開紅盤多頭行情可期，本周 3 個交易日除電子族群領漲，上市櫃業者適逢營收最後公布日，個股股價反映業績表現，也成盤勢另一大看頭。閱讀全文...

冬季風暴襲擊美國 470 萬戶大停電 WTI 油價漲破每桶 60 美元

罕見酷寒天氣推升能源需求，迫使德州電網業者宣布輪流停電，美國中部地區至少 470 萬戶家庭和企業周一 (15 日) 停電，北美最大煉油廠暫停營運，就連墨西哥也受到波及，顯示從極圈一路南下的冷空氣正在醞釀一場能源危機。受斷電影響，西德州油價也登上疫情爆發以來的新高。閱讀全文...

〈潛力股〉崇越手握材料、工程大單 今年營收將首跨 400 億元

崇越 (5434-TW) 今年持續受惠半導體材料需求暢旺，材料如光阻液、矽晶圓訂單能見度高，加上接獲美光工程大單，台灣工程業績將有顯著成長，法人看好，崇越今年營收可望再年增 1 成，首度達 400 億元，再賺超過一股本。閱讀全文...

〈潛力股〉需求旺 + 漲價效益發酵 正新上半年單季 EPS 續衝近年新高

國內輪胎龍頭正新 (2105-TW) 受惠輪胎市場需求暢旺，上半年業績將較去年同期大幅揚升，加上今年 1 月三度漲價，獲利持續看增，上半年單季 EPS 可望續寫近年來新高。閱讀全文...

全球股市多頭派對延續！日港股漲逾 1% 極地寒流襲美 Brent 漲破 63 美元

投資人樂觀看待全球經濟復甦，低利率帶動資金繼續流入風險資產，全球股市多頭走勢延續、連續第 12 個交易日攀高，亞洲股市周二 (16 日) 上漲，香港恆生指數在農曆連假後的第一個交易日上揚，日、韓股市走升，道瓊期貨延續上周五創新高的氣勢上攻。冬季風暴席捲美國，國際油價刷新 13 個月高點，商品貨幣彈升。閱讀全文...

〈觀察〉疫情引爆供應鏈連鎖效應 半導體漲風可望延續

疫情推動全球加速數位轉型，多數產業迎來大變革，其中，半導體受惠遠距商機激增、5G 時代到來，以及車用半導體內含量增加及需求急遽彈升，連鎖效應引爆產能稀缺盛況，打破過往價格只降不升慣性，遭過度砍價情況也不復見，業者更紛紛調漲價格，整體產業恢復較合理的價格、獲利表現。閱讀全文...

〈觀察〉國營事業退出焚化爐代操 市場將三分天下

隨著國營事業陸續退出焚化爐代操業務，業界人士分析，目前國營企業陸續退出市場，將由台鋼集團旗下的榮福、台泥轉投資的達和環保，以及中鼎旗下的信鼎三分天下，且配合政府綠電政策，未來廢棄物發電、建置太陽能發電等，也將成為業者未來積極爭取的商機。閱讀全文...