全球股市多頭派對延續！日港股漲逾1% 極地寒流襲美Brent漲破63美元

投資人樂觀看待全球經濟復甦，低利率帶動資金繼續流入風險資產，全球股市多頭走勢延續、連續第 12 個交易日攀高，亞洲股市周二 (16 日) 上漲，香港恆生指數在農曆連假後的第一個交易日上揚，日、韓股市走升，道瓊期貨延續上周五創新高的氣勢上攻。冬季風暴席捲美國，國際油價刷新 13 個月高點，商品貨幣彈升。

MSCI 亞太除日本外指數周二午盤上漲 0.45%，香港恆生指數勁揚 1.79% 至 30715.10 點，刷新 32 個月高點。MSCI AC World 指數周一盤中創新高。

日經 225 指數上漲 480 點或 1.6% 至 30564.19 點，改寫 30 年新高，該指數周一突破 3 萬點整數關卡，是 1990 年 8 月來首見。

台股將在周三 (17 日) 開紅盤。陸股預定周四 (18 日) 開市。

美股周一因美國總統日國定假日休市一天，周二期貨盤延續上周五氣勢，道瓊期貨約漲 250 點，約和開盤漲幅相當，標普 500 期貨、那斯達克 100 期貨漲幅皆為 0.7%。三大指數上周五都締造歷史新高。

策略師認為，被稱為「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 波動率指數最近降到 20 以下，代表最近市場情緒樂觀。

許多國家開始大規模接種疫苗，提高投資人對經濟從抗疫措施打擊中復原的期許，這股樂觀情緒不只提振股市，也推升債券殖利率，10 年期美債殖利率上揚 5 個基點至 1.245%，是去年 3 月來最高。

Ord Minnett 顧問 John Milroy 說，殖利率上揚使一些投資人對股市心存忌憚，但 Axa Investment Managers 核心投資部門投資長 Chris Iggo 認為，殖利率距離傷害經濟成長或股市展望的距離仍遠。

油價上漲、商品貨幣受益

冬季風暴席捲美國迄今已使 800 多萬戶大停電，並擾亂能源供給，美國大型煉油廠紛紛暫停運作，國際油價刷新 13 個月高點，西德州中質原油 (WTI) 期貨守在周一突破的每桶 60 美元之上，布蘭特原油期貨漲 0.52% 至每桶 63.63 美元。

加幣在內的商品貨幣彈升，MSCI 新興市場貨幣指數也登上歷史新高。離岸人民幣升至 1 美元兌人民幣 6.4010 元，為兩年半新高。

避險美元退居守勢。日幣兌美元逼近四個月低點，報 105.36 美元。歐元升值 0.1% 至 1.2142 美元。英鎊持穩於 1.3910 美元，是 2018 年 4 月來最高。

比特幣在 5 萬美元整數關卡前暫時失去動能，周二亞洲盤中報 48088.28 美元，從周日觸及的 49715 美元歷史新高滑落。