台股去年狂飆 新開戶數激出148萬人 21-30歲年輕散戶比重居冠

台股去 (2020) 年狂漲，也激出大量新開戶數，金管會今 (9) 日公布，台股去年新增證券開戶數高達 148.89 萬戶，遠高於前年的 85.76 萬戶，創歷年新高，其中，開戶數最多是 21 至 30 歲的年輕散戶，占整體比重 33%，首度位居台股投資人各年齡之冠。

台股去年一整年大漲 2735 點，漲點創 11 年來最多，年漲幅也高達 22.8%，為 2020 年的台股畫下完美句點。儘管外資去年大賣台股 5397 億元，但是本土資金及散戶力挺，其中，據金管會統計，去年新開戶數就大舉激增。

去年新開戶數突破百萬戶，衝到達 148.88 萬多戶，遠比前兩年 2018 年的 66.95 萬戶、2019 年 85.76 萬戶，明顯成長。若從開戶年齡層來看，21 至 30 歲去年比重達 33% 最高，高於前兩年的 27.7% 與 29.1%，也因此推升 40 歲以下比重去年來到 65.7%。

在台股新開戶年輕化之下，51 歲到 60 歲、61 歲以上的比重相對呈現下降趨勢，其中，51 歲到 60 歲去年比重為 10.8%，低於前二年的 13.1% 及 12.4%。而 61 歲以上去年比重為 6.7%，也明顯低於前二年的 9.4% 及 8.5%。