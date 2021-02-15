〈潛力股〉崇越手握材料、工程大單 今年營收將首跨400億元

崇越 (5434-TW) 今年持續受惠半導體材料需求暢旺，材料如光阻液、矽晶圓訂單能見度高，加上接獲美光工程大單，台灣工程業績將有顯著成長，法人看好，崇越今年營收可望再年增 1 成，首度達 400 億元，再賺超過一股本。

崇越半導體材料代理以光阻液、矽晶圓為主，其中，光阻液去年隨著台積電 (2330-TW)5 奈米進入量產、7 奈米持續放量，導入 EUV 的製程增加，加上 EUV 曝光次數多於一般製程，以及 EUV 光阻液單價昂貴，帶動去年整體光阻液業績年增達 20%，優於過往年增個位數的成長力道。

崇越的代理原廠信越也看好 EUV 光阻液需求，去年斥 300 億日圓在台擴建廠房，將 EUV 光阻液產能拉升 20%，從過往日本製造，新增台灣製造，崇越也將隨著代理原廠、客戶一同成長。

崇越矽晶圓也受惠各家晶圓代工廠產能滿載，訂單能見度明朗，市場近期傳出，部分業者如環球晶 (6488-TW)、合晶 (6182-TW) 已陸續調漲價格，崇越也可望直接受惠。

另外，崇越布局多年來的工程也有斬獲，台灣方面已接獲美光 (MU-US) 后里、桃園兩處汙水處理工程訂單，預計今年台灣工程業績將持續創高，年增估達 3 成以上。

法人看好，崇越今年在半導體需求強勁帶動，以及工程接案穩定成長下，營收將年增 1 成，一舉跨越 400 億元大關，創下歷史新高，獲利也可望隨著營收規模擴大同步成長。