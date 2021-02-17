Podcast、Clubhouse爆紅 亞弘電獲追單受惠

網路廣播平台 Podcast 快速崛起，加上最近爆紅的 Clubhouse 線上聊天室，推升訊號轉換設備需求，電子音訊產品生產廠亞弘電 (6201-TW) 成受惠股，2021 年音訊轉換介面產品訂單暴增近 3 成，亞弘電主管認為，產品需求成長相當明確。

由於網路線上廣播 Podcast 等的製作，需要透過轉換介面將類比聲音訊號透過介面轉換成為數位訊號，並確保主持人、受訪者的聲音傳輸品質，帶動相關高階介面設備的需求走揚。

同時，疫情推升宅經濟的發酵，除線上廣播、直播市場之外，線上音樂創作的交流需求，都有利亞弘電電子音訊產品營運上升。

亞弘主管指出，去年亞弘電在電子音訊轉換介面設備營收已突破 500 萬美元，在國外音訊集團客戶產品品牌力的推升、加上市場需求上揚，2021 年在音訊轉換介面產品訂單暴增近 3 成，目前只待克服 ASIC 缺料困境，出貨量可望大幅增加。

亞弘電主管強調，就目前的市場趨勢來看，音訊產品市場的高階介面設備需求趨勢相當明確。

亞弘電 2020 年全年營收 35.12 億元創 6 年來新高，電子音訊產品占營收比重逾 60%，小家電及家庭醫療保健產品約 40%，今年上半年電子音訊產品接單仍強勁。

亞弘電在台灣台南廠持續擴廠，除 2020 年完成的新增生產線之外，今年將再投入擴充產能，有助產能增加 33%，而在海外新布局，亞弘電進一步切入菲律賓在馬尼拉南方工業區新設立的廠區，預計今年第二季投產，台南廠將能再騰出空間，規劃下一階段高階產品新產能開出。

此外，亞弘電家庭醫療保健產品在 2020 年因疫情爆發，出貨明顯成長，亞弘電乘勝追擊，進一步開發其他非侵入性保健檢測電子產品。

亞弘電 2020 年前三季稅後純益 2.12 億元，每股純益 2.38 元，去年第四季營收 10.71 億元，年增 54.4%，在業績有利挹注下，2020 年全年每股純益可望改寫 4 年來新高。