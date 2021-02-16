〈台股風向球〉半導體+營收創高股領漲 牛年開局萬里無雲

台股農曆年節休市期間，美股穩居高檔震盪格局，法人指出，國際局勢穩健發展，國內疫情也控制得宜，加上台積電和聯電 ADR 在台股休市期間大漲，牛年開紅盤多頭行情可期，本周 3 個交易日除電子族群領漲，上市櫃業者適逢營收最後公布日，個股股價反映業績表現，也成盤勢另一大看頭。

法人指出，由半導體產業帶領的景氣表現穩健增長，且半導體占台股權重高達 40% 以上，只要國際股尚未明顯回檔修正，暫無須預測高點。

統計台股封關後至 2 月 12 日，美股道瓊指數上漲 1%，那斯達克指數大漲 1.72%，費城半導體指數更是飆漲 7.69%；其中，台積電 ADR 飆漲達 7.8%，聯電 ADR 更飆漲 11.6%，有利連動台股半導體族群同步攻。

消息面上，G7(七大工業國組織) 會議將 19 日 (周五) 以視訊方式舉行，市場高度關注美國新任總統拜登對中國後續相關政策，以及各國對疫情的發展解讀和疫苗分配看法。

事實上，美國疫苗接種狀況已優於預期，並與輝瑞 、Moderna 達成額外 2 億劑的新冠疫苗採購協議，最快 7 月底前，疫苗總數足以供應全美 3 億多人口接種。

而一項針對以色列人所做的大規模研究顯示，施打兩劑美國輝瑞和德國 BioNTech 研發的新冠疫苗後，有症狀感染率較未接種者下降 94%，顯示疫苗效果良好。

國內方面，截至封關日上市櫃 1 月營收創高的業者多達 138 家，牛年開紅盤日表現可期，不過，法人也提醒，封關前內外資不同調，外資呈現連 3 賣，封關日更從台積電、台達電、聯發科和鴻海提走超過 100 億元，接下來外資是否將再次積極回頭加碼大型電子權值股有待觀察，若買盤並未積極轉強，仍要留意拉高震盪修正壓力。

整體而言，美國新總統上任後政策利多不斷，包括財政寬鬆、紓困方案和防疫等面向，均使美股穩居歷史高檔，不過，後續企業獲利展望將決定美股能否續寫新猷，此也將連動台股走勢，但短期電子股領攻的樂觀態勢明朗無虞。