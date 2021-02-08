【街口投信】股市及債市週報

【股市】

由於對投機性零售交易熱潮的擔憂持續減輕，美國股市上週出現反彈動能。GameStop 與 AMC Entertainment 紛紛出現回跌情況，因此暫時舒緩金融市場的風險情緒。同時，在國會共和黨人向總統拜登提出的 1.9 兆美元刺激規模要求下修後，投資者將關注未來的刺激政策談判結果。此外，美國國會中的民主黨人準備邁出第一步，打算快速通過 1.9 兆美元的刺激政策，因而加深投資者樂觀情緒。在疫情發展上，美國新增病例數連續第三周下降，這是自去年 9 月以來的首次，大幅強化了投資情緒。在經歷瘋狂的股價波動後，投資人再度檢視近期財報公布狀況。根據 Refinitiv 資料，已公佈財報的標普 500 成份股公司中，超過八成的企業獲利超出市場預期，當中，科技公司則將近 97% 超越預期。此外，截至上週為止，由於企業多數業績優於預期，標普 500 成份股公司去年第四季獲利可望取得成長，原先市場認為因疫情影響下，企業第四季度獲利將出現衰退。

已經公佈企業財報的標普 500 成份股，高達八成以上企業獲利超越預期。隨著 Reddit 論壇引發的散戶投資熱潮逐漸淡化下，財報優異表現的企業成為投資人關注焦點。街口投信分析，疫情發展出現轉折契機，加上美國刺激政策方案持續積極推動下，經濟復甦仍保持動力，而疫苗的發展與接種也出現加速情況，都有利於重啟經濟企業的股價反彈。本周仍有重要美股企業陸續公布財報，預料將是投資人關注以及布局的重要指標。

【債市】

由於美國疫情持續和緩，且藉由和解程序，美國民主黨可望在缺乏共和黨支持下推出 1.9 兆美元財政刺激方案，上週巴克萊美國高收益債券指數上漲 0.70%。資金流方面，根據 Refinitiv Lipper 資料顯示，截至 2 月 3 日當週，美國高收益債券基金淨流入 13 億美元，終結此前連續四周流出走勢，主要受惠於 ETF 由流出轉為流入。

街口投信分析由於市場預期 OPEC + 將持續減產，上周油價穩步走高，帶動此前走勢較疲弱之能源產業債券價格回升。個別企業方面，Ford 公布優於市場預期之去年第四季財報、L Brand 預計將於今年 8 月份將旗下虧損之維多利亞的秘密品牌拆分出去、以及卡夫亨氏傳出消息可能出售旗下花生先生品牌 Planters，帶動各自債券價格呈現較大幅度上漲。

本月以來美債長天期利率再度上揚，對利差較窄之投資等級債券造成較大壓力，且本週即將進入農曆春節假期，隨著亞洲買盤消失，預計將對整體公司債進一步造成壓力。街口投信表示高收益債券由於存續期間較短，對於美債殖利率走高較具抵抗性，且目前全球有超過 16 兆美金之負利率債券導致投資人追逐收益，預計高收益債券表現將持續優於投資等級債。

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