IMF：財政支撐若不夠久 美國恐面臨破產、失業潮

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治愛娃(Kristalina Georgieva) 週五告警，倘若美國沒有維持財政支撐直到新冠危機結束，恐會面臨破產、失業的「危險浪潮」。

喬治愛娃表示，全球最大經濟體美國有採取進一步行動的空間，且這樣的行動也可為全球經濟帶來積極正面的溢出效應。

當被問及她是否支持拜登總統 1.9 兆美元紓困計畫時，喬治愛娃表示，IMF 支持該計畫的重點在疫苗、醫療保健、對失業者的支持以及對地方政府的援助。

她表示，儘管經濟復甦剛剛興起，但風險仍在，尤其是如果支撐方案維持不夠長久。

「倘若支撐不能維持到我們長久地脫離新冠危機，恐怕一場危險的破產和失業浪潮就要來了。」

她提到，2020 年美國破產率低於正常年份是因為有財政支撐，因此 2021 年持續調整該支撐力相當重要，為一些企業無法生存下去的時刻做好準備。

「我們想看到謹慎、經過良好調整的政策行動，我們需要有政策支撐就定位，當然也必須非常謹慎監督，才不會陷入困境。」

喬治愛娃也承認美國經濟有過熱的可能性，一如前財長桑莫斯 (Lawrence Summers) 所示警，但她表示，相信新任財長葉倫 (Janet Yellen) 會密切關注這些風險。