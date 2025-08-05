美國加徵30%關稅 南非：恐導致3萬就業機會流失
鉅亨網編譯鍾詠翔
南非貿易和外交部門周一（4 日）在聯合記者會上表示，美國對南非輸美商品徵收 30% 高關稅的政策，將對南非經濟造成嚴重衝擊，可能導致約 3 萬個就業機會流失。
南非貿易、工業和競爭部總司長漢密爾頓表示，美國是南非第三大貿易夥伴，高關稅將打擊南非汽車製造、農產品加工等行業，威脅約 3 萬個就業崗位。
南非統計局的數據顯示，2025 年第一季全國失業率達 32.9%，其中 15～34 歲青年群體失業率高達 46.1%。
南非國際關係與合作部長拉莫拉指出，若 30% 關稅的政策實施，預計將導致南非經濟增長下降 0.2 個百分點。他說，南非仍在與美方磋商，希望達成促進產業增值和工業化發展的貿易協定，而非重蹈殖民時期掠奪性貿易關係的覆轍。
為因應美國關稅的挑戰，南非總統拉馬福薩當天在每周公開信中宣布，將設立「出口企業支持平台」，重點幫扶受衝擊企業開拓市場、調整出口結構。
同時，南非將加快推進出口市場多元化戰略，積極開拓非洲大陸自由貿易區和亞洲、中東等市場，降低對單一市場依賴，提升經濟韌性。
美國總統川普在 7 月 31 日簽署行政令，公布南非等 69 個貿易夥伴輸美商品適用關稅稅率。美方公布的新關稅稅率，將在行政令發布 7 天後實施。
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