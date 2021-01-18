Audi因晶片短缺造成生產延誤 上萬名員工放無薪假

根據英國《金融時報》報導，高級車品牌 Audi 的執行長表示，因受到車用晶片短缺影響，第一季有部分高階車款的量產將受到延誤。不過他也補充，減少的產量在下一季應可補回，全年產量不受影響。

Audi 執行長 Markus Duesmann 在接受金融時報採訪時表示，車用晶片的短缺導致產線速度放慢，上萬名員工也因此放無薪假。雖然如此，他也認為第一季減少的產量在下一季就能補回，全年總產量也不會受到影響。

Audi 母公司的福斯集團在上個月表示，由於車用半導體的不足，今年第一季的全球生產，有必要為了這項問題所可能帶來的衝擊而作準備。

除了福斯之外，全球汽車業界也普遍受到車用晶片短缺影響，許多車廠的生產都陸續發生問題。像是日產、本田、戴姆勒、福特、飛雅特克萊斯勒等，都表示他們遇到晶片供應上的問題。

Markus Duesmann 提到這次車用晶片的短缺問題之所以發生，主要與中國車市的快速復甦有關。他們沒有料到會遭遇如此情況。

去年因為疫情關係造成汽車的需求量下滑，汽車製造廠也因而減少車用半導體的下單量。但是在去年最後一季，由於汽車買家們的態度轉趨樂觀，需求量也意外增長。Audi 就表示由於中國市場的回彈，他們在去年第四季也迎來最佳季度表現。