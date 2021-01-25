晶片短缺 比特幣礦機生產中斷 中國主導地位因此鬆動

全球晶片短缺並非只影響汽車製造，比特幣礦機的生產也受到打擊。在比特幣價格大漲刺激需求激增之際，驅動這類電腦設備價格飆升，這一發展還可能影響中國在礦機產業的主導地位。

由於礦機價格上漲，規模較小的礦工正在被淘汰，加速產業的整合，因為只有夠大的企業，在當前的環境下有利可圖，這其中最受惠的，多數是中國境外經營的生產商。

半導體製造商 Innosilicon 副總裁 Alex Ao 表示，目前沒有足夠的晶片，來支持採礦設備的生產。台積電與三星等特殊晶圓的生產商，選擇優先供貨消費電子等部門，因為這些領域的晶片需求更加穩定。

僅有的少量供應，正由北美的主要礦業機構所開採。在 2020 年，美國礦業巨頭 Riot 區塊鏈、Bitfarms 和 Marathon，透過從 Bitmain 和競爭對手 MicroBT 的大量採購大幅，增加了庫存。

Tokeninsight 運營長 Wayne Zhao 指出，儘管中國仍主導著挖礦產業，但晶片的持續短缺，可能會重新配置比特幣的採礦業格局。

此外，中國過去一直以低廉的電力成本為核心優勢，但是隨著比特幣價格的上漲，這種情況已經消失了。

與此同時，主要礦工都在搜尋鑽機市場，他們願意為二手機器支付高價。Babel Finance 金融服務主管 Lei Tong 表示，他觀察到從北美的採購量巨大，並且正在擠壓中國的供應量。