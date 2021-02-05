去年半導體設備產值可望達650億元 連續九年創新高

經濟部統計處今 (5) 日公布產業經濟統計簡訊，隨著 5G、物聯網、高效能運算等新興科技應用持續拓展，半導體市場持續暢旺，國內半導體大廠積極擴充產能，帶動我國去年 1-11 月半導體設備產值達到 594 億元、年增 9.5%，預期去年全年產值可達 650 億元以上，連續九年創新高。

統計處指出，國產半導體設備包含生產、檢測兩大類，其中以生產設備及零件占大宗，主要供應國內市場為主，內銷比重約占 7 成，2019 年已達 75%，是半導體設備產值連年成長主要貢獻來源，去年前 11 月產值也續增 15%，檢測設備及零件內外銷市場比重約占各半。

外銷方面，統計處表示，去年我國半導體設備出口值 (不含復出口) 為 15 億美元、年增 29%，其中以中國為最大外銷市場，占比達 44%、出口金額約 7 億美元、年增 3.7%，其次依序為新加坡、美國、馬來西亞。

另一方面，日本、美國、荷蘭則是我國半導體設備主要進口來源，統計處指出，根據國際半導體產業協會 (SEMI) 統計，去年全球半導體製造設備銷售金額將達 689 億美元，其中我國是全球第二大的設備需求市場，去年我國半導體設備進口值 (不含復進口) 為 230 億美元、年減 1.1%。

展望未來，經濟部表示，我國擁有全球最完整半導體產業聚落及專業分工，為提高半導體供應鏈自給率，將積極推動台灣成為「半導體先進製程中心」，吸引國際設備、材料大廠來台投資，同時厚植國內業者，落實供應鏈自主化與國產化，提高產業國際競爭力。