盤前財經大事搶先讀2021年02月05日

今日操盤前瞻

台灣 1 月 CPI

美國 1 月非農就業報告

法說會：敦泰、致新

股臨會：牧東

英央行要求銀行確保為負利率做準備！Fed 重申：沒興趣

英國央行的貨幣政策會議將受到熱切關注，英國央行週四 (4 日) 透露若實施負利率，英國銀行需要半年的時間來做好準備。針對負利率議題，美國聯準會克里夫蘭分行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 稱，Fed 對實施負利率不感興趣。閱讀全文...

蘋果傳投資起亞造 AppleCar 大摩小摩：「不容小覷！」

週四 (4 日) 蘋果和韓國現代起亞傳出最快在 2 月中旬簽約合作生產 Apple Car，摩根大通與摩根士丹利皆研判，若屬實，蘋果這筆投資不容小覷。閱讀全文...

日月光投控估今年打線封裝產能將缺一整年 每股配息不低於 4 元

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 昨 (4) 日召開法說會，執行長吳田玉指出，從目前客戶需求來看，今年營收可望逐季成長，且價格非常友善，有助毛利率上揚，尤其打線封裝先前預計產能緊俏至上半年，現在看起來產能將缺一整年，預估每股配息將不低於 4 元。閱讀全文...

群創去年 Q4 賺逾百億元寫近 14 季新高 全年虧轉盈 EPS 0.17 元

面板大廠群創 (3481-TW) 昨 (4) 日公布去年財報，受惠宅經濟需求暢旺、面板價格維持上揚走勢，去年第 4 季繳出三率三升成績，連兩季獲利，單季稅後純益達 101.43 億元，每股純益 1.04 元，創下近 14 季單季新高，去年全年也轉虧為盈，純益達 16.36 億元、每股純益 0.17 元。閱讀全文...

罕見！光罩庫藏股計畫遭獨董反對

光罩 (2338-TW) 訂昨 (4) 日起買回庫藏股 1 萬張，公司公告遭擔任獨董的前金管會證期局局長吳裕群在董事會中，以「執行庫藏股時應考量公司財務狀況及資金的流動性」為由，提出反對意見。由於光罩最新財報記載公司現金與約當現金僅約 8 億元，此次庫藏股上限金額高達 6 億元，等於要花 75% 現金買回自家股票，獨董罕見反對公司買自家股股票，引發關注。閱讀全文...

友達去年 Q4 大賺 84 億元寫近 13 季新高 全年每股賺 0.36 元

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (4) 日公布去年財報，受惠遠距商機、宅經濟需求發威，帶動面板出貨動能加溫、加上價格回溫，連兩季獲利，去年第 4 季繳出三率三升成績，單季稅後純益達約 84.35 億元，每股純益約達 0.89 元，創下近 13 季單季新高，並彌補去年上半年虧損，全年稅後純益 33.76 億元、每股純益 0.36 元。閱讀全文...

鴻海 1 月營收 5002.18 億元 創歷年同期新高

鴻海 (2317-TW) 昨 (4) 日公告 1 月營收，在 iPhone 12 等消費性電子產品出貨旺季回落下，營收 5002.18 億元，月減 29.9%、不過年增 37.2%，仍創歷年同期新高。閱讀全文...