中國半導體自主化助攻 金麗科去年轉盈 每股純益1.03元創新高

ASIC 廠金麗科 (3228-TW) 今 (25) 日公布 2020 年自結，稅後純益 0.69 億元，每股稅後純益 1.03 元；由於中國全力發展半導體自主化，各家積極開案，金麗科受惠 NRE 挹注，去年營收、獲利雙創高，每股純益也首度突破 1 元。

金麗科去年 12 月稅後純益 0.33 億元，月增 46.85%，年增 4812%，每股稅後純益 0.49 元，第四季稅後純益 0.68 億元，較前年轉正，每股稅後純益 1.01 元，全年稅後純益 0.69 億元，每股稅後純益 1.03 元。

金麗科為 ASIC (特殊應用晶片) 業者，主要開發高效能 / 耗電的 X86 SoC(系統整合晶片)，目前已量產網通應用 SoC，隨著中國積極去美化，在自製晶片趨勢成形下，金麗科也取得訂單。

金麗科也擬辦理現金增資 6000 萬元，計畫投資 1.48 億元，設立新加坡子公司，期望擴大營運規模，提供客戶即時服務。

金麗科去年 12 月營收 0.59 億元，月增 21.84%，年增 136%，第四季營收 1.47 億元，季增 58.06%，年增 101%，累計全年營收 3.78 億元，年增 65.62%。