【野村投信】半導體面臨期中考

焦點訊息：

蘋果 (Apple)2021 財年第一季(截至 2020 年 12 月 26 日) 財報亮眼，其中受惠於 iPhone 12 熱賣，整體 iPhone 營收成長 17%，帶動蘋果季營收創下 1,114 億美元 (年增率 21%) 歷史新高；每股盈餘(EPS)1.68 美元、毛利率 39.8% 也雙雙超越市場預期。

主計處上修我國 2020 年第四季 GDP 年增率至 4.94%，反映旺盛的出口表現；2020 年全年 GDP 年增率則上修至 2.98%，為近三年最佳表現，也遠優於國際貨幣基金 (IMF) 去年 10 月所預測的零成長。

經理人觀點：

冷靜看待外資賣超：

1 月上旬仍在回補持股的外資，自下旬起 180 度轉變，除了不願抱股過年的資金提前離場外，Gamestop (GME) 軋空秀引發避險基金去槓桿，積極調整部位組合，更使上週全球好股成了提款機。外資在近兩週大賣台股逾新台幣 1,700 億元，累計 1 月賣超金額達 1,130 億元（2 月迄今則小幅買超 238 億元），年初迄今又轉為賣超。從我們的觀點，GME 事件除了讓世人見識到特定力量足以令市場機制出現短期扭曲外，也將促使避險基金思考傳統布局策略是否足以因應未來變局，付了鉅額學費後，學到的寶貴經驗與教訓，將有助於他們在下一次面對衝突時，派上用場。

半導體缺貨仍然無解，但得面臨期中考：

農曆春節將至，目前上游半導體產能持續緊俏中，基本面支持台股於高檔震盪不墜。只是以我們的標準，不論學生再怎麼資優，仍要透過期中測驗來檢核一下學習成果。農曆年後是野村檢視終端需求是否像樣的重要時刻，基於以下三項理由，我們目前樂觀看待：(一) 中國就地過年的情形踴躍。(二) 全球總體經濟持續復甦。(三) 新冠疫情正在緩解中。只不過話雖如此，真相仍需透過進一步檢視才能確認，讓我們拭目以待。

庫存修正完畢的次產業股，有好機會：

伺服器產業是我們長期看好的族群之一，且去年下半年的庫存調整迄今已告一段落，富含投資機會。除了伺服器本身，相關次產業如 IC、散熱模組及連接器近期十分吸引我們的目光，今年好的台股標的總會在不經意間冒出頭來。

權值股以外的世界仍寬廣：

截至 1 月底，大盤股價淨值比 (PBR) 約 2.25 倍，十分接近 2007 年金融海嘯前峰值 2.3 倍，但扣除 7 倍 PBR 的神山之後，大盤 PBR 不到 1.7 倍，整體評價並無不合理，著眼景氣復甦與資金行情，意者從速，以免向隅。

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