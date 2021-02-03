電動車爭相借殼上市 尋找下一個特斯拉

電動車商紛紛透過特殊目的併購公司 (SPAC) 借殼上市，這股熱潮自 2020 年燒到現在，仍未見退燒，由於宣佈合併消息後往往股價會暴漲，投資人都希望可以從中找到下一個特斯拉 (TSLA-US)、蔚來 (NIO-US)。

近日最受注目的就是，美國電動車商法拉第未來 (Faraday Future) 宣布將借殼上市，其借殼標的 Property Solutions Acquisition Corp(PSAC-US) 自 1 月 11 日消息披露之後，股價已累計漲逾 65%，

由於汽車產業處於轉向電動車的轉捩點，然而這場電動車革命正面臨資金的巨大阻礙，讓車企紛紛走進市場籌資。美國銀行指出，電動車企透過 SPAC 借殼上市已成重要募資管道，未來幾年數量將持續增加。

2020 年是 SPAC 爆紅的一年，去年藉由 SPAC 上市募集資金的電動車企業，包括氫能源卡車 Nikola(NKLA-US)、主打豪華電動車的 Fisker(FSR-US)、推出電動皮卡的洛茲敦汽車 (Lordstown Motors)、開發出滑板式底盤的 Canoo(GEOV-US) 等。

為何採用借殼上市，而非走傳統 IPO？

首先，2020 年特斯拉、蔚來股價持續暴漲，華爾街對於電動車族群給予極高估值溢價，透過 SPAC 能快速上市，審批時間約為傳統 IPO 一半，有利於獲得更高發行溢價。

再者，SPAC 交易允許標得公司向投資者展示財務預測，這對於尚未完全證明業務模式的新創公司有好處，說穿了，就是允許畫大餅。

還有哪些電動車企排隊借殼上市？

1、Lucid Motor。其專注研發豪華電動車，2021 年春季量產首款 Air 轎車，並在第二季度開始向美國客户交付，該車款一度被稱為「特斯拉殺手」。

引起市場高度關注的是，Lucid 的 CEO 曾是特斯拉 Model S 首席工程師。此外，公司最大股東為沙特阿拉伯主權財富基金，背景實力雄厚。目前正計畫反向合併 Churchill Capital Corp IV(CCIV-US)，完成後估值將高達 150 億美元。

2、Lightning eMotors。總部位於美國科羅拉多州，是一家中型和重型電動車生產商，包括送貨卡車、穿梭巴士、客貨車和城市公車。

已於 2020 年 12 月通過與 GigCapital3 Inc(GIK-US) 合併上市案，交易預計於 2021 年上半年完成。

3、Proterra。該公司為電池組和電動巴士製造商，已在北美銷售 1000 多輛電動公交車，並生產和交付 300 兆瓦時以上電池系統，2020 年銷售額達 1.93 億美元。前特斯拉高級財務官 CEO Ryan Popple 曾任該公司 CEO。

Proterra 將合併 ArcLight Clean Transition Corp(ACTC-US)，交易預計於 2021 年上半年完成，目前尚待股東會批准。

美銀日前指出，未來 10 年想順利過渡至全電動車時代至少需要 2.5 兆美元資金，除了電動車借殼上市籌資或依賴外部募資管道外，看好電動車借殼上市熱潮未來幾年將持續下去，政府出資與補助也是補足資金缺口的重要來源。