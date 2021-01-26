報導稱法拉第未來兩周內上市 傳聞合併SPAC公司盤前大漲近40%

周二 (26 日) 美股盤前，特殊目的收購公司 Property Solutions Acquisition(PSAC-US) 股價大漲近 40%，傳法拉第未來 (FF) 將透過與這家公司合作上市，今有大陸科技媒體報導，近兩周之內就會提交相關文件上市。

消息稱，由賈躍亭創辦的電動車新創公司 FF，正在中國國內尋求新一輪融資，吉利集團已表達了明確的投資意向，同時，FF 的老股東中國恒大集團 (3333-HK) 也參與了此次融資洽談。

報導指出，吉利汽車計畫向 FF 投資 3000 萬到 4000 萬美元，最快下周公布。不過 FF 及吉利集團均回應，對市場傳聞不予評論。

今年年初，FF 任命 Zvi Glasman 為其財務長，負責公司財務、投資者關係和資本管理，隨後即傳出計畫利用 SPAC 上市，據稱要合併的公司就是 Property Solutions Acquisition。

除了注資之外，也有報導表示，吉利將與 FF 合作在中國設廠。浙江吉利控股集團正在就其大眾市場模式，與 FF 在生產製造上展開談判，此外，吉利還將幫助改善其工程技術，並增加包括自動駕駛功能在內的智慧汽車技術，其合作模式也可能類似與百度及鴻海的方式。