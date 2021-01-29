特斯拉將重返太陽能戰場！馬斯克：我們將奪回龍頭寶座

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周三 (27 日) 表示，他相信電動車製業務逐漸上軌道後，特斯拉很快能成為太陽能市場的領導者。

馬斯克在周三財報會議上表示，過去幾年來，公司包含從事太陽能技術的團隊，都致力於生產特斯拉的 Model 3。

馬斯克表示：「如今我們已逐漸上軌道，未來將把注意力集中在迅速成長的太陽能市場上，我認為不久之後，特斯拉就會成為太陽能產業的領導者。」

特斯拉在 2016 年收購 SolarCity 後開啟屋頂太陽能系統的製造和安裝業務， 曾是美國最大太陽能板安裝業者，市占率一度高達 35%，之後便遭 Sunrun(RUN-US) 與 SunPower (SPWR-US) 等競爭對手搶食。

為了重新站穩腳跟，特斯拉需要好好整合特斯拉太陽能業務，包含儲能設備 Powerwall 與太陽能板 Tesla Solargalass Roof 等產品。

馬斯克表示，他有信心特斯拉能在年底前整合 Powerwall 和 Tesla Solar，他說 ：「我們正聚焦於減少安裝時間和安裝複雜性，且正取得明顯進步，今年我們將真正有所收穫。」

不過特斯拉勢必面對許多激烈競爭，目前屋上太陽能安裝業領導廠 Sunrun 已表示將收購第二大安裝商 Vivint Solar，未來將控制至少 15% 的市場。此外，Eos Energy Enterprises 正在與特斯拉競爭太陽能蓄電業務。



特斯拉財務長 Zachary J. Kirkhorn 表示，作為太陽能策略的一部分，特斯拉還需要實現領先產業的成本結構，使該公司具有「產業價格優勢」，而目前特斯來成本結構狀態良好。

特斯拉周三公布 2020 會計年度第四季財報，儘管特斯拉在疫情期間持續提高銷售額並實現獲利，但調整後每股 0.80 美元的 EPS 仍低於華爾街預期的 1.01 美元。

特斯還表示，預計電動半掛式卡車和改版 Model X 將於 2021 年開始交貨。