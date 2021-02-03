微軟：全力支持澳洲擬議中新聞付費新規　

澳洲擬立法強制臉書 (FB-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 等平台就新聞內容付費給媒體，谷歌表示若法令真的通過，則該公司將停止澳洲的 Google 搜尋服務。對此，美科技巨頭微軟 (MSFT-US) 在週三 (3 日) 表示，該公司將全力支持澳洲當局擬議中的新法規。

微軟在一份聲明中表示，儘管微軟目前不受該項法規的約束，但如果遭到澳洲政府指名，該公司願意遵守這些規則。

微軟也表示，該項法規合理地試圖解決數位平台與澳洲新聞企業之間議價能力不平衡的問題。

這項法律是針對科技巨頭在全球市場力量的最強而有力的遏止，該項法規經過了三年的詢問和諮商。數月以來，谷歌並不認同該項新的法案，該公司認為，新聞出版商同時也因平台上的內容獲得更多的閱讀量而從中受益。

谷歌對此曾表示，如果這項條文變為法律，將難以控制財務和運營風險，這將使公司別無選擇，只能停止在澳洲的 Google 搜索服務。

根據產業數據顯示，在澳洲的搜索引擎服務當中，谷歌搜索引擎在澳洲市場的市佔率高達 94%。

臉書也曾表示，若新法案通過，將限制澳洲新聞媒體和民眾在臉書平台上分享新聞。不過，隨後該公司也表示，已經較先前的立場有所緩和，該公司也正在審查該項澳洲新法案。

澳洲總理斯莫里森 (Scott Morrison) 在週一 (1 日) 受訪時表示，微軟已經準備好擴大該公司搜尋引擎 Bing 的市場地位，並表明如果谷歌停止在澳洲的搜尋服務，相信自家的搜尋引擎產品可以填補空白。莫里森上週與微軟總裁 Satya Nadella 以及該公司在澳洲的領導層針對微軟的搜尋引擎進行會談。