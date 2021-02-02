〈房產〉台積電南科設廠效應 台南土地移轉量竄高 安南區最熱

台南近年受惠台積電 (2330-TW) 帶動南科產業群聚效應加持，不僅當地特區開發建設動能強大，台南全年土地移轉量也竄高，依台南市地政局公布台南市土地買賣移轉量，近五年交易量年年增長，2020 年更以 5.81 萬筆交易量，刷新近五年成交紀錄，增幅 46%。

依 2020 年台南的土地移轉交易紀錄顯示，前十大交易熱區當中，安南區最熱門，以 7681 筆成為全年交易量居冠，其次則是永康區和東區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，土地買賣移轉包括素地及已有建物的土地，因此量能年年攀升，不僅顯示台南土地買氣活絡，反映出台南住宅市場蓬勃發展，不論是素地還是含有地上物的標的，都受投資人關注。

針對安南區土地買氣蓬勃，台灣房屋中華加盟店店東張文龍指出，安南區為原台南市面積最大的行政區，可開發腹地廣大，且近年政府積極推動商 60 計畫，整合約 6.6 萬坪的商用地，將打造安南區成為台南商業副都心，加上九份子重劃區、和順寮特區、台南科工區帶動，及未來北外環道路完工，將快速導入南科人口，提升商業機能與住宅需求等優勢，此區便成為投資人插旗新標的，從住宅、商業與工業用地買賣需求都大幅增加。

張旭嵐分析，台南部分蛋黃區開發早，土地庫存有限，一些具發展潛力的新興重劃區便成為投資人的新焦點，除了吸引建商進駐推案也搶地當庫存，像近期備受矚目的平實營區，就有高雄豪宅建商前進造鎮，總銷上看 180 億元；而仁德二空新村 B 區都更案，更吸引了包括遠雄 (5522-TW)、華友聯 (1436-TW)、達麗 (6177-TW)、三發 (9946-TW) 等建商搶標，最終由新竹理銘開發 (6212-TW) 標下 1.2 萬坪的土地開發權。

這些土地交易未來也會反應在住宅量體上，一些房價基期較低的新興區，未來各項機能健全後，房價也更具補漲空間，對購屋與投資客群都是一大吸引力，高度需求刺激下，也帶動區域交易量攀升。

台南新市區則受惠護國神山台積電擴廠及南科外溢效應，成為南科特區另一個備受矚目的新興開發區，從 2016 年不到千筆交易，2020 年交易量爬升至破 2000 筆，增幅達 119%，成為前十大行政區中漲幅之冠。

張文龍也說，除了熱門的善化、新市，大台南各區都發展紅利多多，像特 27 號道路近日完工，將加升仁德地區聯外道路的機能性，東區虎尾寮、平實營區一路串聯到永康砲校等開發計畫，更將帶動東區及永康的繁華，形成一個大蛋黃商圈，且電商 MOMO 斥資 6 億打造的永康物流中心也正式啟用，未來還會在新營等區建置多個衛星倉儲。受各大產業與公共建設利多不斷加碼，台南不動產交易也將越來越活躍。