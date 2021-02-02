〈精材法說〉去年純益年增8倍創新高 全年EPS 6.37元

封測廠精材 (3374-TW) 今 (2) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，稅後純益 8.31 億元，季增 38.9%，年增 324%，每股稅後純益 3.07 元，去年全年稅後純益 17.27 億元，年增 849%，每股稅後純益 6.37 元；受惠晶圓級封裝需求成長，加上新增測試業務稼動率滿載，去年第四季、全年獲利皆創新高。

精材去年第四季營收 24 億元，季增 12.5%，年增 71.9%，毛利率 39.8%，季增 3.3 個百分點，年增 18.3 個百分點，營益率 35%，季增 6.8 個百分點，年增 19.5 個百分點，稅後純益 8.31 億元，季增 38.9%，年增 324%，每股稅後純益 3.07 元。

精材去年營收 72.78 億元，年增 56.4%，毛利率 30.4%，年增 18.7 個百分點，營益率 24.2%，年增 19.2 個百分點，稅後純益 17.27 億元，年增 849%，每股稅後純益 6.37 元。

精材去年受惠 3D 感測元件封裝淡季不淡，加上下半年客戶拉貨力道持強，晶圓級尺寸封裝業績較前年大幅成長，尤其新增的 12 吋晶圓測試業務，產能一開稼動率就滿載，推升整體營收、獲利改寫新猷。