〈鴻海電動車平台〉中鋼將加入MIH平台 可望扮演馬達底盤關鍵要角

鴻海 (2317-TW) 大力推動 MIH 電動車平台，不只電子廠，傳產業者也踴躍參與，國內鋼鐵龍頭中鋼 (2002-TW) 也將加入，可望在馬達，以及底盤關鍵零組件中扮演重要角色。

馬達是電動車動力的心臟，其中電磁鋼片更是關鍵，中鋼目前薄頂規電磁鋼片技術在全球居於領先地位，除了薄度外、在鐵損、磁通等表現上，均優於國際規範，因此也打進特斯拉 (Tesla)、福斯 (Volkswagen)、奧迪 (Audi) 等，並陸續取得通用 (GM)、保時捷 (Porsche) 等驗證。

除了馬達電磁鋼片外，中鋼跨世代車用鋼材因為擁有輕量高強度以及易加工的特色，也取得全球 27 家車廠、254 項認證，據悉，去年鴻海在科技日所展出電動車底盤，也是採用中鋼鋼材。

而中鋼在握有馬達、底盤等電動車發展中關鍵中的關鍵下，不僅將在 MIH 平台中扮演電動車硬體及材料發展的重要角色外，藉由 MIH 平台，中鋼也可望藉由 MIH 平台擴展出海口，強化電動車領域佈局。

目前在電動車需求強勁下，中鋼電磁鋼片出貨暢旺，也帶動每月漲價幅度也優於盤價，目前年產能約 10 萬噸，因應需求強勁，今年預計將擴產 2-3 成，同時持續開發系列超能效電磁鋼，拉大技術領先差距。