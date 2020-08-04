精材上半年每股賺1.1元 創十年來同期高

精材 (3374-TW) 今 (4) 日公布第二季財報，稅後純益 1.38 億元，季減 13.75%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.51 元，上半年稅後純益 2.98 億元，較去年同期轉盈，每股稅後純益 1.1 元；受惠 3D 感測、CIS 需求增加，精材營運自去年下半年起好轉，今年上半年純益與每股純益雙創十年同期高。

精材第二季營收 13.17 億元，年增 28.49%，毛利率 16.98%，季減 0.96 個百分點，年增 12.23 個百分點，營益率 11.28%，季減 0.85 個百分點，較去年同期轉正，稅後純益 1.38 億元，季減 13.75%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.51 元。

精材上半年營收 27.45 億元，年增 72.97%，毛利率 17.48%，較去年同期轉正，營益率 11.69%，較去年同期轉正，稅後純益 2.98 億元，較去年同期轉盈，每股稅後純益 1.1 元。

精材上半年受惠 3D 感測、CMOS 影像感測器需求較去年同期增加，季節性下滑幅度較往年收斂，獲利也好轉，展望後市，精材 12 吋晶圓後段測試代工服務，將在下半年逐步量產，有助下半年營運持強，全年獲利可望較去年顯著提升。