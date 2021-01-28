〈紐約匯市〉Fed對復甦謹慎 市場忙避險 美元強力反彈 澳幣重貶逾1%

美股暴跌，加上聯準會 (Fed) 在今年首場會議中表達對疫情衝擊經濟復甦步調的疑慮，令投資人態度轉趨謹慎，投資人急忙尋求資金避風港，美元指數周三 (27 日) 強力反彈，對風險敏感的澳幣重貶逾 1%。

避險買盤湧現，美元勁升，美股和美債殖利率下滑。Silicon Valley Bank 資深外匯交易員 Minh Trang 說：「各界對美國大規模接種疫苗的效果存在很多疑慮，今天確實是規避風險的一天。」

Fed 維持基準利率和每月購債規模不變，重申保持經濟援助，直到經濟從疫情導致的衰退中完全回升，並在聲明中表示經濟復甦有放緩的可能性。

Western Union Business Solutions 資深市場策略師 Joe Manimbo 說：「美元從 Fed 比之前更謹慎的聲明中獲得支持。Fed 凸顯最近復甦步調放緩，讓短期展望面臨疑慮。」

追蹤一籃子貨幣兌美元走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 周三 (27 日) 躍漲 0.53% 至 90.636，盤中一度升抵 90.896，是 1 月 18 日來最高。

歐元兌美元貶值 0.48% 至 1.2101 美元。德國周三以二度封鎖為由下修今年經濟成長預測至 3%，遠低於去年秋天預測的 4.4%。

對風險敏感的澳幣重貶 1.08% 至 0.7764 美元，盤中一度觸及 0.7642 美元，是 1 月 4 日來最低。

英鎊對歐元刷新八個月高點，反映英國接種疫苗速度快於歐盟。

比特幣震盪走低且一度跌破 3 萬美元，是 1 月 22 日以來首度跌破此整數關卡，紐約尾盤回升到 30686 美元，單日仍跌 5.6%。

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