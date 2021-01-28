〈央行理監事會揭密〉當前台幣升值類似「荷蘭病」 應全面思考匯率政策

台灣央行今 (28) 日公布去年第四季理監事聯席會議議事錄摘要，數位理事均對新台幣匯率走勢表達看法，並認為新台幣升值對傳產和中小業者有衝擊，其中，有位理事指出，當前新台幣升值的情況與「荷蘭病」(Dutch Disease) 的背景相似，應思考對台灣長期產業結構的利弊，全方位思考匯率政策。

在議事錄中，有位理事指出，當前新台幣升值的情況和「荷蘭病」的背景相似，並說明，荷蘭於 1960 年代發現北海天然氣後出口巨幅擴增，使荷蘭幣大幅升值，導致其傳統產業喪失國際競爭力，並加速去工業化。

而目前台灣因半導體和資通訊產業出口暢旺，貿易順差持續擴大，導致新台幣強勢升值，惟此將不利其他產業，應思考此對台灣長期產業結構的利弊，並就貿易順差規模、來源、組成內容和各產業的占比等方面，全方位思考匯率政策。

另一方面，有位理事也提到，新台幣匯率升值會對經濟造成正負兩面的影響，有人將因此損失，也有人因此得利，央行匯率政策不可能讓所有人都滿意，應以整體經濟的福祉為考量。

有位理事則認為，長期而言，一國經濟結構調整完成，經濟成長率上升，匯率自然就會升值，惟升幅須合理，儘管新台幣升值各有利弊，短期間央行宜關注新台幣與其他貿易對手國匯率的相對走勢，並提供中小企業支持政策。

還有理事則關切近期新台幣匯率升值對傳統產業影響，表示央行宜持續努力協助傳統產業。