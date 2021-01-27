〈紐約匯市〉IMF上修全球GDP預測 風險貨幣反彈 美元回軟 

國際貨幣基金 (IMF) 周二 (26 日) 上修全球經濟預測，投資人風險胃納回升，加幣、澳幣等風險貨幣攀高，美元走軟。

IMF 公布 1 月世界經濟展望報告，2021 年全球經濟成長率預測提高到 5.5%，較 10 月秋季預測高了 0.3 個百分點，2022 年成長率預測為 4.2%。2020 年經濟預料萎縮 3.5%，從原估的萎縮 4.4% 大幅上修 0.9 個百分點，主因下半年表現優於預期。

IMF 上修經濟展望擴大市場風險胃納，追蹤一籃子貨幣兌美元走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 周二 (26 日) 下跌 0.22% 至 90.143，稍早盤中一度升抵 90.614，是 1 月 20 日來最高。

支付公司 Caxton 資深分析師 Michael Brown 說，此刻美元似乎隨著整體市場風險情緒波動，「美國聯準會 (Fed) 明天的聲明可能依然保持鴿派，在此之前，投資人可能不太想買美元。」

市場預料聯準會周三的政策聲明不會有太大變化，這次開會也沒有預定發布最新經濟預測。

Brown 說，美元的技術指標也偏弱一些，DXY 已有一段時間無法突破 90.50。

周二公布的經濟數據顯示，即使疫情疑慮猶存，美國 1 月消費者信心仍溫和上揚，可能反映去年 12 月底宣布的額外近 9000 億美元紓困方案的助益。

投資人正密切關注美國 1.9 兆美元財政刺激的進展，參院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 周二表示，民主黨或許能以過半票數通過美國總統拜登的大部分支出措施，但目前不清楚是否有足夠人數擋下共和黨的反對。

歐元攀高，但漲幅平緩，因初步跡象顯示，歐洲今年的經濟反彈可能沒有預期中強勁，德國 Ifo 企業信心指數不如預期，歐洲的經濟驚奇指數處於近六周低點。

被視為風險流動性指標的澳幣反彈，兌美元攀升 0.52%，紐元勁揚 0.61%。加幣從盤中低點 1.2782 美元反彈，翻揚 0.3%。

新興市場貨幣賣壓減弱，巴西里爾勁升逾 1%。

英鎊對美元在觸及一周低點後回升，上揚 0.3% 至 1.3720 美元。英鎊對歐元升值 0.3% 至 0.8860 英鎊。

CIBC Capital Markets 的 G10 匯率策略主管 Jeremy Stretch 表示，英鎊今天的走勢被整體風險胃納變化牽著走，而非國內基本面題材，市場顯然不太擔心顯示英國失業率上升。

官方數據顯示，英國裁員人數在去年 11 月止的三個月觸及歷史新高，導致失業率上升至 5.0%，為 2016 年年中以來最高，儘管略低於分析師的預估。

英國因疫情病故人數超過 10 萬人，首相強生表示政府在能力所及範圍做了所有事，將對政府所有決策負全責。

截至周三 (27 日) 台灣時間約 6:00 價格：