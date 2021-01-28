Fed首場利率會議：維持近乎零利率 資產購買不變

美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 週三 (27 日) 公布最新利率決議，維持近乎零利率且資產購買速度不變，但警告美國經濟正在放緩。

Fed 重申，維持聯邦基金利率 0%~0.25% 不變，並繼續每月至少購買 1200 億美元的債券，「直到在實現 FOMC 最大就業和價格穩定目標方面取得實質性進一步進展為止。」

Fed 稱，新冠肺炎疫情正在美國和世界各地造成巨大的人類和經濟困難，美國經濟復甦正在放緩，並重申承諾在新冠疫情間使用一切可用工具支持經濟。

美國新冠疫情持續升溫，美國 (去年) 12 月非農就業人數減少 14 萬人，為去年 4 月以來首度減少，遠遜於市場預期。美國 12 月零售銷售再度下降，為連續第三個月萎縮。

該聲明中提到：「近幾個月來，經濟活動和就業復甦的步伐有所放緩，主要集中在受疫情影響最嚴重的領域。」

針對新冠疫苗接種，Fed 官員稱，經濟發展的道路將不僅取決於新冠病毒本身，而且還取決於疫苗接種的進展。

Fed 利率決議發布後，美股主指延續下滑趨勢，道瓊跌逾 1.5%，暫報 30,460.50 點。債市走高，10 年期美債殖利率下滑，暫報 1.011%，美元保持上漲勢頭，暫報 90.57。