〈美股盤後〉Fed報憂恐慌指數飆 道瓊崩跌逾600點

聯準會 (Fed) 警告美國經濟正在放緩，波音等令人失望財報、投機性交易活動加劇，週三 (27 日) 恐慌指數飆逾 34%，美股主指全面下殺。

道瓊崩跌逾 600 點，創去年 10 月 28 日以來最糟糕的一天，標普 500 指數週三暴跌抹去今年迄今漲幅，費半慘跌逾 5%。

聯準會 (Fed) 週三宣布，維持基準利率和資產購買步伐不變，警告美國經濟正在放緩，未來經濟發展的道路不僅取決於新冠病毒，而且還將取決於疫苗接種的進展。

Fed 主席鮑爾於利率會議後招開記者會表示，隨著經濟復甦放緩，將在一段時間內不會縮減購債規模。

美國總統拜登週三簽署氣候變化的行政命令，有意打造美國為最大清潔能源出口國，領導全球應對氣候變化危機的措施。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1 億例，死亡數突破 216 萬例，美國累計確診超過 2545 萬例，累計死亡數超過 42.5 萬。

週三 (27 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 633.87 點，或 2.05%，收 30,303.17 點。

標普 500 指數下跌 96.42 點，或 2.50%，收 3,753.20 點。

那斯達克指數下跌 355.47 點，或 2.61%，收 13,270.60 點。

費城半導體指數下跌 156.64 點，或 5.17%，收 2,875.13 點。

標普 11 大板塊一片血染，通訊服務、非必需消費品、醫療保健板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅微軟收紅。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.77%；臉書 (FB-US) 大跌 3.51%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.67%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.81%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.25%。

道瓊成分股一片哀淒。3M (MMM-US) 暴漲 6.13%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 大漲 4.05%；波音 (BA-US) 下跌 3.97%；默克 (MRK-US) 下跌 3.96%；麥當勞 (MCD-US) 下跌 3.89%。

費半成分股成重災區。AMD (AMD-US) 暴跌 6.13%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.93%；美光 (MU-US) 暴跌 5.56%；應用材料 (AMAT-US) 暴跌 6.59%；高通 (QCOM-US) 暴跌 5.46%； NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.85%。

台股 ADR 同步收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.88%；聯電 ADR (UMC-US) 暴跌 6.96%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.34%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.15%。

個股消息

散戶追捧和空頭回補之下，影音遊戲廠商 GameStop (GME-US) 週三暴漲 134.84% 至每股 347.51 美元，連續五個交易日上揚。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 表示，拜登經濟團隊中，包括葉倫和其他官員正密切監控局勢，不過，這提醒人們，股市並不是衡量我們經濟健康狀況的唯一指標。

全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 開盤股價噴逾 200% 數度停牌，收盤跳漲 301.21% 至每股 19.90 美元。

本週迎來最忙碌的財報週，微軟 (MSFT-US) 週二 盤後公布 2021 會計年度第二季 (12/31 止) 獲利和 Azure 雲端營收成長均超越分析師預期。微軟上漲 0.25% 至每股 232.90 美元。

波音 (BA-US) 週三盤前公布 2020 年第 4 季營收報 153 億美元，年減 15%，但優於華爾街預期，淨虧損擴大至 84 億美元，全年淨虧損總計超過 119 億美元，其股價下跌 3.97% 至每股 194.03 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.14% 至每股 864.16 美元。特斯拉週三盤後公布最新財報，每股純益 (EPS) 為 0.80 美元，遜於華爾街預期，營收為 107.4 億美元，高於華爾街預期，盤後其股價下跌逾 4%。

蘋果 (AAPL-US) 週三下跌 0.77% 至每股 142.06 美元，其股價盤後小漲 0.070%。由於 iPhone 12 強勁銷售推助，蘋果盤後公布的最新財報輕鬆超越分析師預期，營收為 1114.4 億美元，每股純益為 1.68 美元。

iPhone 12 強勁銷售推助，蘋果最新財報亮眼。(圖片：appleinsider)

經濟數據

美國 12 月耐用品訂單月增率初值報 0.2％，預期 1.0%，前值 1.0%

華爾街分析

Astoria Portfolio Advisors 創始人兼 CIO John Davi 提到，市場屢創新高下，這是健康的獲利回吐。過去兩個月以來，市場發生了巨大資產融漲 (melt up)。當市場呈拋物線形上漲時，就會看到許多投資者的投機行為。

Vital Knowledge 創始人 Adam Crisafulli 在一份報告中表示，市場參與者帶著好奇和娛樂的心情觀察 GameStop 現象，但該股近期表現正侵蝕市場信心，並造成一些持倉錯位的現象。

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