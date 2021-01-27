分析師：散戶投資者將在未來幾年內 於美股市場中扮演要角

散戶軋空之下，美國電子遊戲零售商 GameStop(GME-US) 在近日飆漲。市場研究公司 Fundstrat Global Advisors 聯合創辦人 Tom Lee 在週二 (26 日) 表示，他認為散戶投資者將在未來幾年內，於美股市場中扮演重要的角色。

Lee 表示，GameStop 的例子告訴市場，散戶投資者擁有大量的現金可用投入股票市場，並且影響市場動態變化，為更高的本益比個股帶來支撐。

他也表示，在過去的 10 年中，人們所儲蓄的 3 兆美元中，有高達 94% 流入債券市場，意味著流入股市的資金有限。不過，如今其中的一些資金正在流入股市，而當資金進入股票時，所有股票都會得到提振。

Lee 指出，當前的情況提醒我們，並非所有的投資都根據公司基本面來交易，人群的智慧意味著我們必須了解價格。散戶正在產生巨大的影響。「當然，我認為這會造成效率低下，但是其他投資者可以利用這點。這是一個警鐘，但總體來說，是非常強大的驅動力量。」Lee 說道。

針對證明散戶投資者可能對金融市場產生的影響，Lee 表示，比特幣就是很好的例子。比特幣在過去的 12 個月中蓬勃發展，成長了約 275%。

「比特幣是非專業投資者發掘市場的一個很好的例子，現在也已經證明它是非常有效的。我們也看到機構投資者正在大量買入，而他們原本可以在 2016 年以百分之一的價格買下比特幣的。」Lee 說道。