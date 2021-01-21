葛拉漢：散戶投資人異常興奮 美股泡沫破裂後恐暴跌50%

資產管理機構 GMO 創辦人、傳奇投資人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 多次警告美股泡沫面臨破裂危機，這位華爾街投資大佬周四 (21 日) 重申，飆漲行情已導致散戶異常興奮，並警告一旦牛市泡沫破裂，恐至少爆跌 50%。

葛拉漢周四於 CNBC 節目受訪表示：「散戶投資人變得異常活躍... 他們正在借錢，並交易更多的股票。」他指出，去年 2 月以來，場外交易 (OTC) 股數在 11 月猛增至 2.8 億股，並在 12 月大增 3 倍至 1.15 兆股。

葛拉漢表示：「散戶投資人正傾盡全力將所有現金投入市場，我們很少看到他們如此興奮。」他特別指出比特幣近期漲勢與特殊目的收購公司 (SPAC) 的大幅成長。

葛拉漢警告，從來沒有一個超大牛市在遭遇泡沫破裂後，跌勢小於 50%。他還認為，引發股市暴跌的催化劑很難預測。

「假設人們幸運的施打第二劑疫苗，持續推動股市泡沫。然而，在各地疫情尚未顯著改善下，泡沫仍可能在某個時間點破裂並打擊投資人。」他稱道。

與美國市場相比，葛拉漢更傾向新興市場資產，對現金和美國創業投資 (Venture Capital) 也較感興趣。

「與定價過高的美國市場相比，新興市場定價相對合理。」葛拉漢稱，儘管新興市場可能伴隨美國市場下跌，但崩盤情況不會那麼嚴重，因為它們的價格比較便宜。

他同時對美國的創業投資表示肯定，稱其為美國資本主義體系中最強而有力的部分。

「如今在美國發生的多數事情都很糟糕，但創業投資除外。」美國創投產業長期在全球佔據主導地位，除了高報酬以外，葛拉漢認為長遠來看，它的表現還將優於股票。