〈財報〉疫情惡化拖累美國銷售下滑 星巴克盤後跌1.6% 估Q2轉正

星巴克 (SBUX-US) 周二 (26 日) 盤後公布的 2021 會計年度第一季財報喜憂參半，儘管營收優於華爾街預期，但疫情惡化導致美國、全球同店銷售降幅比市場預期大，盤後股價挫跌 1.6%。

星巴克預估第二季美國同店銷售將轉為正成長，成長率介於 5% 至 10% 之間，並上修 2021 全年獲利，EPS 將提升至 2.42 美元至 2.62 美元之間。

星巴克財測釋利多卻無力拉抬股價，盤後下跌 1.66% 至 102.95 美元。該股稍早收盤上漲 1.2% 至 104.69 美元。

2021 年 Q1 財報關鍵數據：

營收：67.5 億美元，低於分析師預估 69.2 億美元

non-GAAP EPS：61 美分，優於分析師預估 55 美分

美國同店銷售： -5%，遜於分析師預估 - 4.16%

國際同店銷售： -3%，遜於分析師預估 -1.7%

星巴克第一季營收較去年同期下降 5% 至 67 億美元，EPS 年減 63% 至 61 美分，主因防疫措施升級，星巴克必須調整營運模式、減少營業時間或暫時關閉店面，導致消費者流量與消費減少。

星巴克第一季全球同店銷售額下降 5%，交易筆數驟降 19%，不過平均消費金額成長 17%。

美國同店銷售額則減少 5%，交易筆數下滑 21%，但平均消費金額成長 19% 。

中國經濟復甦腳步快於美國與全球其他國家，使星巴克實體店面成長佳，同店銷售額成長 5％，其中平均消費金額成長 9%。

手機線上訂單持續成長，占第一季總交易比率達到 25%，較疫情前成長 8%。另外，星巴克推出的顧客忠誠獎勵計畫 (Starbucks Rewards) 中 90 天活躍會員較去年同期成長 15%，美國的用戶更達到 2180 萬人，

星巴克執行長 Kevin Johnson 表示，儘管疫情持續影響造成影響，仍繼續對合作夥伴的投資、飲料創新和數位顧客關係維護，以持續推動星巴克的復甦，並使其實現「顯著」、「可持續性」的成長。

新拓點方面，星巴克截至第一季已新開 278 家新店，全球共有 3.29 萬家門市，其中有 61% 的門市分布在美國和中國，分別擁有 1.5 萬家和 4863 家。

此外，星巴克營運長 Roz Brewer 將於 2 月底離開星巴克，轉任 Walgreens Boost Alliance(WBA-US) 執行長。本月稍早，星巴克財務長 Patrick Grismer 也宣布將於 2 月初退休，由 Rachel Ruggeri 接任。