英國巴菲特分析：「科技股不會泡沫化」

週四 (21 日) 素有英國巴菲特之稱的 Fundsmith 創辦人 Terry Smith 表示，科技股不會崩盤。

歐洲股神、英國第一操盤手 Terry Smith 週四對投資者寫了一封信，反駁科技股的高估值將走向泡沫化，因為擁有無形資產的科技公司估值報酬率更高。

擁有 230 億英鎊 (8825 億台幣) Fundsmith 基金今年以來重押科技股，包括 PayPal (PYPL-US)、IDEXX (IDXX-US)、微軟 (MSFT-US)、Intuit (INTU-US) 和 Facebook (FB-US)。

Terry Smith 於信中提到：「一些評論人士將我們最近的優異表現歸因於科技股的表現，伴隨著警告科技股正在形成泡沫，就像當年網際網路泡沫一樣可能會爆發類似的不良影響。」

然而，Terry Smith 解釋，擁有無形資產的科技企業報酬率更高，因為他們大多需要用股權而不是債務來融資，並吸引適當的報酬。放款人似乎渴望以有形抵押品為抵押的貸款往往是虛假的安全。

Terry Smith 稱，無形資產透過廣告、行銷、創新和產品研發能得到很好的維護，也可以無限期地持續下去，資產的持續時間是計算實際報酬的一個重要因素。

諸如自動資料處理 ADP、Facebook、Intuit、微軟、PayPal、Sage 和 Visa 的共通點在於，並貼上科技股標籤，不是採用傳統計入方式。(一般來說，華爾街將臉書列入通訊服務類股，Visa、PayPal 列入金融類股。)

Terry Smith 稱，這些企業業務橫跨機票預訂系統，包括薪資處理、社群媒體、數位廣告和傳播、會計、稅務軟體、作業系統、雲端運算、軟體發展工具、商業應用和視訊遊戲和支付處理系統。

Terry Smith 看好這些企業的業務的長期前景，不受單一因素「科技」的影響，這對評估對科技股的估值沒有多大幫助。