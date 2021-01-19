分析師：拜登政府計畫中的1400美元支票 有望繼續吹大美股泡沫

隨著拜登即將上任，他提出的 1.9 兆美元刺激計畫，預計也會開始推動，其中包括 1400 美元的紓困支票。分析師預計，當中許多資金將流向美股，再為美股帶來新一輪動力。

這波劇情在政府發放 600 美元支票時，就曾上演過。明顯的例子是本月初低價股的一輪猛攻，在聯邦政府月初發放資金之後，有 6 支低於 1 美元的股票成交量達到 26 億股，貢獻了美股總體成交量的近五分之一，並延續到之後的交易日。

《Zero Hedge》報導稱，當散戶們將 1400 美元支票投入股市，有望助漲標普 500 指數升至 4000 點。

AlphaOmega Advisors 創辦人兼執行長 Peter Cecchini 表示，如果額外的 1400 美元補助，被發放到與之前收入水準相同的一群人手中，股市的投機活動很可能會增加，並使本已存在的泡沫進一步膨脹。如果補助金發給低於平均收入人的手中，被用於投機的可能性會小一些。

散戶愈愛的股票漲得愈凶 (圖表取自 Zero Hedge)

Envestnet Yodlee 的數據顯示，在 1 月份的前 10 天，救助金接收者的交易量比 12 月初高出約 30%。其中，年收入少於 7.5 萬美元的人群拿到救助金後，交易量激增 53%。

Envestnet Yodlee 表示，對許多消費者來說，買股是取得紓困金第二或第三大的用途，僅次於儲蓄和提取現金。

投機現象不只出現在股市，在加密貨幣交易、期權市場，都有投機增量的現象。

在波士頓從事金融服務業，23 歲的 Ava Frankel 表示，她其實不需要額外的 600 美元，與其將它花在不必要的支出，不如投入股市。她尤其看中準備 SPAC 上市的公司，她還準備投入科技股，並認為，一旦科技股下跌，她會抓準機會增加持股。

洛根資本管理公司總經理 Chris O'Keefe 指出，如果金融市場正在創造泡沫，紓困支票在某種程度上就是助燃劑，被用來放大金融市場的泡沫。