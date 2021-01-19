調查：有錢人承認股市充滿泡沫 但還不打算離場

如果發現市場都是泡沫，自己已經大筆資金在裡面，你會怎麼辧？

一份新公布的調查顯示，富豪們遇到這種情況時，選擇的作法是繼續投資，但是將資金轉往市場仍被低估的領域。

在接受 E-Trade 調查的百萬富翁中，超過 6 成的人感受到當前的泡沫，有 16% 認為「完全處於泡沫之中」，46% 認為「有點泡沫」，另有 29% 的人認為目前正接近泡沫，僅 9% 的人認為泡沫還遠。

不過，這些富裕的投資者並沒有逃離市場，也沒有將現金入袋。事實上，在日益加劇的泡沫擔憂中，這些投資者表示，他們的風險容忍度在 2021 年第一季顯著提高，大多數人預計，美股今年第一季還會再漲。

E-Trade Financial 資本管理部門主管 Mike Loewengart 表示，人們普遍認為經濟正在改善，且有跡象表明，市場走高的因素已就緒。

這次調查於 1 月 1 日至 1 月 7 日進行，受訪者包括 904 名經紀帳戶至少 1 萬美元的活躍投資者，《CNBC》再根據其中百萬以上可投資金額的 188 人進行統計。

在市場對泡沫的擔憂日益加劇之際，持續看漲股市，似乎顯得矛盾，但本輪股市走高，就是在這樣的懷疑中墊高。

這次調查還發現，百萬富翁比投資大眾更樂觀。64% 的百萬富翁看多，比 2020 年第四季高出 9 個百分點，相比之下，在更廣泛的投資者群體中，看多的比例是 57%。

Loewengart 表示，富有的投資者並不期待巨大的回報，其中最大比例認為本季的漲幅不會超過 5%，但以目前市場已上漲一大段來看，這仍然是相信市場安全的反應。

但在此同時，投資者將其關注焦點，轉向股市的輪動，更多的投資者正調整投資組合，轉為價值型股票、小盤股，以及能源和金融等落後大盤的股票。

Loewengart 說：「大型科技公司以外的一切，都成為了更好的潛在機會。」